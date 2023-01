Tết nên ăn những thực phẩm này nếu bạn đang muốn giảm cân

(PLO)- Nếu bạn đang muốn giảm cân hãy lựa chọn những thực phẩm lành mạnh như trứng, rau xanh, các loại trái cây như táo, lê, dâu tây,...

Theo Eat This, Not That, khi bạn đang muốn giảm cân, phát triển thói quen ăn uống lành mạnh là một phần quan trọng của quá trình. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để duy trì những thói quen nói trên bằng cách chuẩn bị sẵn các lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng, cùng với việc loại bỏ mọi cám dỗ không lành mạnh sẽ khiến bạn đi chệch hướng.

Theo Laura Burak, người sáng lập GetNaked Nutrition: "Một trong những điều đầu tiên cần làm để tạo thói quen ăn uống lành mạnh hơn là dự trữ một số ít thực phẩm tươi, đông lạnh và tủ đựng thức ăn để bạn có thể dễ dàng lựa chọn bữa ăn và bữa ăn nhẹ tốt hơn. Khi bạn mở cửa tủ lạnh, nếu thực phẩm tốt cho sức khỏe ở ngay trước mặt bạn, bạn sẽ có nhiều khả năng lấy nó hơn."

Dưới đây là những thực phẩm tốt cho sức khỏe cần có trong tủ lạnh để giảm cân nhanh hơn:

Trứng

Trứng là một lựa chọn tuyệt vời có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn.

Theo nghiên cứu được công bố trên Pubmed, những người ăn trứng vào bữa sáng thay vì ăn bánh mì hấp sẽ cảm thấy no và giảm trọng lượng cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng thay vì ngũ cốc có thể cảm thấy no hơn và giảm cảm giác đói.

Bạn có thể sử dụng trứng để chế biến liền mạch các bữa ăn tốt cho sức khỏe, từ món trứng tráng đến bánh nướng xốp trứng vào bất kể thời gian nào trong ngày. Hoặc cân nhắc luộc chín trứng và cho vào tủ lạnh để có một món ăn nhẹ bổ dưỡng mà bạn có thể lấy và thưởng thức bất cứ khi nào.

Rau

Có rất nhiều nghiên cứu khoa học khám phá mối liên hệ tích cực giữa việc ăn rau và giảm cân.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng tăng cường ăn nhiều rau có thể dẫn đến giảm cân và giảm nguy cơ tăng cân hoặc béo phì.

Trái cây

Một nghiên cứu được công bố trên PLOS Medicine cho thấy lợi ích giảm cân của việc thêm trái cây vào chế độ ăn uống của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng tiêu thụ trái cây có liên quan đến việc giảm cân trong khoảng thời gian bốn năm. Các loại trái cây mang lại nhiều lợi ích nhất bao gồm táo, quả mọng và lê, theo Eat This, Not That.

NHẬT LINH