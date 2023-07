Thanh Hóa: GRDP đứng đầu Bắc Trung Bộ

(PLO)- Thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 20.577 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn đứng đầu Bắc Trung Bộ và xếp thứ 18 cả nước về tốc độ tăng trưởng ước đạt 7%.

Ngày 10-7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH của địa phương 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, GRDP trong 6 tháng qua ước đạt 7,0%, đứng thứ 18 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 20.577 tỉ đồng, bằng 58% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 11.800 tỉ đồng bằng 54% dự toán và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 8.777 tỉ đồng bằng 65% dự toán và huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 66.090 tỉ đồng.

Tuy nhiên theo ông Thi, thu ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ khá so với dự toán (đạt 58%), nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 25%), đặc biệt là số thu ngân sách từ tiền sử dụng đất giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 60%).

Ở lĩnh vực du lịch đã ghi dấu ấn với hơn 8,3 triệu lượt khách du lịch đến với các khu, điểm du lịch của Thanh Hóa, doanh thu du lịch ước đạt hơn 15.000 tỉ đồng. Riêng TP Sầm Sơn, 6 tháng đầu năm đã đón 5,3 triệu lượt khách, đạt 117% kế hoạch cả năm.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, Thanh Hóa đã thu hút được 33 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 9 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8.949 tỉ đồng và 131,4 triệu USD; Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến hết tháng 6 đạt khoảng 39,9% kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước (khoảng 31,4%).

Theo ông Thi, đến hết ngày 19-6, Thanh Hóa có 1.287 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 78,4% so với cùng kỳ, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã giải quyết việc làm cho 30.500 lao động, trong đó, có 5.612 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 13.345 lao động.

Tại kỳ họp, ông Thi cũng đã chỉ ra một số khó khăn mà địa phương này đang gặp khó khi một số dự án đầu tư sau nhiều năm nhưng chưa có dấu hiệu đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tiến độ đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp qua nhiều năm vẫn còn chậm và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng hạ tầng của các dự án thứ cấp.

Kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn hạn chế như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của tỉnh đứng thứ 47 cả nước, giảm 4 bậc so với năm 2021.

Với mục tiêu năm 2023 Thanh Hóa tăng trưởng GRDP cả năm là 11,0% trở lên vì thế trong 6 tháng cuối năm phải đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 14,59% trở lên. Trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,07% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 19,6% trở lên; dịch vụ tăng 11,22% trở lên; thuế sản phẩm tăng 19,58%. Sản lượng lương thực đạt 611,4 nghìn tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.069 triệu USD, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 73.910 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước đạt 14.763 tỉ đồng.

ĐẶNG TRUNG