Giải thưởng Fair Play 2018: Ai cũng xứng đáng!

5 đề cử chính thức Từ danh sách năm đề cử, ban tổ chức giải thưởng Fair Play 2018 đã nhận 152 lá phiếu của các chuyên gia, HLV, trọng tài, giám sát và những phóng viên phụ trách lĩnh vực bóng đá bầu chọn danh hiệu Fair Play 2018. Năm đề cử chính thức phù hợp với tiêu chí, đồng thời có giá trị về mặt tinh thần lẫn ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam, đến xã hội (xếp theo thứ tự alphabet): 1. Các cầu thủ U-23 Việt Nam cào tuyết giúp tiền vệ Nguyễn Quang Hải thuận lợi trong việc lập siêu phẩm “cầu vồng tuyết” vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết giải U-23 châu Á 2018. 2. Bốn cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải tham gia chương trình Điều ước thứ 7, thực hiện hóa giấc mơ bé nhỏ của em Tôm bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi. 3. Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên “đỉnh tuyết” sân Thường Châu sau trận chung kết giải U-23 châu Á. 4. Tập thể đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trận Việt Nam - Campuchia tại AFF Cup 2018 với chiếc áo số 9 của Nguyễn Văn Toàn để chia sẻ với nỗi đau của đồng đội không may bị chấn thương không thể ra sân. 5. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức can ngăn khán giả quá khích trên khán đài ném chai và vật lạ xuống sân phản ứng trọng tài bỏ qua pha bóng Công Phượng bị đánh nguội trong trận vòng bảng Việt Nam - Malaysia. Cùng song hành với ban tổ chức có nhà tài trợ chính là Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) và các nhà tài trợ khác gồm Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Hòa Phát, Ngân hàng Kiên Long, Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam. Đài Truyền hình TP.HCM - HTV là đơn vị bảo trợ thông tin của giải Fair Play 2018. BAN TỔ CHỨC GIẢI FAIR PLAY 2018