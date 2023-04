Thị lực kém nên ăn những thực phẩm này

(PLO)- Ăn nhiều hơn những thực phẩm này để tối đa hóa sức khỏe mắt của bạn.

Theo The Times of India, thị lực kém có thể do nhiều yếu tố gây ra như căng thẳng, tiếp xúc nhiều với màn hình, tuổi già, thiếu ngủ,... Một chế độ ăn uống kém có liên quan đến mất thị lực cho người lớn tuổi. Mặt khác, ăn một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh có thể giúp giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh, cải thiện thị lực và giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh về mắt.

Dưới đây là những loại thực phẩm mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện thị lực:

Cá

Cá, đặc biệt là cá hồi, có thể rất tốt cho thị lực của bạn. Cá rất giàu chất béo omega-3, là chất béo lành mạnh góp phần giúp thị lực khỏe mạnh. Ăn cá có thể giúp ngăn ngừa khô mắt và giữ cho võng mạc khỏe mạnh.

Hạnh nhân

Hạnh nhân rất giàu vitamin E, giúp bảo vệ mắt bạn chống lại các phân tử không ổn định nhắm vào các mô khỏe mạnh. Tiêu thụ lượng vitamin E thường xuyên có thể giúp bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi thoái hóa điểm vàng, liên quan đến tuổi tác cũng như đục thủy tinh thể.

Bạn có thể thưởng thức hạnh nhân như một món ăn nhẹ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đảm bảo bạn không tiêu thụ quá nhiều hạnh nhân trong một ngày vì điều đó có thể tương đương với quá nhiều cholesterol.

Trứng

Trứng có các chất dinh dưỡng cần thiết cho đôi mắt của bạn, chẳng hạn như vitamin A, lutein, zeaxanthin và kẽm. Vitamin A bảo vệ giác mạc, là bề mặt của mắt. Lutein và zeaxanthin làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về mắt. Kẽm cũng góp phần vào sức khỏe của võng mạc và giúp mắt nhìn rõ vào ban đêm.

Cà rốt

Cà rốt là một loại thực phẩm lành mạnh khác cho đôi mắt của bạn, mang lại nguồn vitamin A và beta carotene đáng kinh ngạc, giúp tăng cường sức khỏe của mắt.

Vitamin A và beta carotene giúp bảo vệ bề mặt của mắt và ngăn ngừa nhiễm trùng mắt cũng như các bệnh nghiêm trọng khác về mắt.

Cải xoăn

Cải xoăn là một loại rau lá xanh rất giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Những chất dinh dưỡng này có thể giúp ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng về mắt.

Theo các cơ quan y tế, lutein và zeaxanthin không được tạo ra trong cơ thể bạn, vì vậy bạn phải tiêu thụ chúng thông qua chế độ ăn uống của mình. Nếu không có sẵn cải xoăn, bạn có thể thay thế bằng cải bó xôi, đây cũng là một nguồn lutein tốt, theo The Times of India.

NHẬT LINH