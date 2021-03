Ở Mỹ khan hiếm hàng Việt Nam?



Nếu nói ở Mỹ khan hiếm hàng Việt thì không hẳn. Vì nếu vào khu cộng đồng người Việt sống ở Mỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều mặt hàng được bày bán tại đây. Từ thực phẩm khô, đồ dùng, sách vở, gia vị, cho tới những món quà lưu niệm. Bạn có thể mua ở cửa hàng, siêu thị, chợ, hoặc cửa hàng online.

Mặc dù không khan hiếm nhưng hàng Việt được bán ở bên Mỹ thường có giá khá cao, có khi gấp 3-4 lần so với giá trị của nó ở Việt Nam. Một số mặt hàng nếu không biết chỗ mua bạn sẽ không tìm được. Do vậy, kinh doanh hàng Việt trên đất Mỹ để cung ứng cho cộng đồng và tạo thêm thu nhập là một trong những ý tưởng tuyệt vời.

Hàng thời trang, thực phẩm Việt… bán chạy ở Mỹ

Ở Việt Nam, ngành phát triển của chúng ta vẫn là may mặc, gia công… do vậy chi phí để làm ra quần áo, giày dép, túi xách không quá cao, có thể nói là rất rẻ. Trong khi ở Mỹ, chi phí đắt đỏ nếu bạn muốn may một chiếc áo sơ mi hay thiết kế một chiếc túi. Do vậy, nhiều người chọn cách đặt may các sản phẩm thời trang ở Việt Nam rồi gửi hàng đi Mỹ với mục đích kinh doanh, buôn bán. Như vậy vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

Hàng thời trang tại Việt Nam được gửi đi Mỹ với số lượng khổng lồ



Thực phẩm cũng vậy, thực phẩm khô như bánh tráng, các loại gia vị, các loại hạt, đồ nông sản khô… được gửi đi Mỹ để bán cho người Việt ở Mỹ. Chi phí bỏ ra ít nhưng lợi nhuận thu lại cao.

Hình thức bán hàng Việt tại Mỹ có thể là online hoặc mở cửa hàng đều được.

Gửi hàng đi Mỹ ở đâu uy tín?

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhà kinh doanh hàng Việt ở Mỹ, chúng tôi gợi ý cho bạn đọc đơn vị Quý Nam - chuyên gửi hàng đi Mỹ, gửi hàng đi Đài Loan và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Công ty có hơn 10 năm phát triển trong lĩnh vực gửi hàng đi nước ngoài và chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Do vậy, mọi thủ tục gửi hàng, giấy tờ, chứng từ đều rất đơn giản, dễ dàng. Người gửi chỉ cần liên hệ với công ty sẽ được tư vấn nhanh chóng và tận tâm nhất.

Quý Nam - đơn vị chuyên gửi hàng đi Mỹ, Đài Loan, Úc...



Về cước phí vận chuyển, gửi hàng đi Mỹ tại đơn vị Quý Nam sẽ được tính theo ký hàng hóa. Hàng hóa khách gửi đi càng nặng thì chi phí càng thấp. Điều này có lợi cho những người kinh doanh, bạn gửi đi số lượng nhiều, sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển. Và khi tiết kiệm được chi phí, lợi nhuận sẽ tăng lên.

Quý khách gửi hàng đi Mỹ sẽ được nhân viên hỗ trợ:

- Hút chân không miễn phí đối với thực phẩm.

- Đóng gói miễn phí đối với tất cả các mặt hàng, trừ hàng dễ vỡ.

- Nhận lấy hàng tại nhà đối với khách ở TP.HCM, Hà Nội.

- Giao hàng tận nhà tại Mỹ an toàn, tiện lợi.

- Nhận hàng sau 7-10 ngày làm việc.

- Hỗ trợ làm chứng từ, hồ sơ, thủ tục miễn phí.

- Cho phép khách gửi hàng đi với đa dạng các mặt hàng, không phân biệt hàng hóa và số lượng.

Nếu bạn đang có nhu cầu gửi hàng đi Mỹ cho người thân, hoặc gửi hàng với mục đích kinh doanh, mang đặc sản quê nhà đến với cộng đồng Việt tại Mỹ, hãy liên hệ ngay với nhân viên công ty Quý Nam để nhận báo giá ưu đãi nhất ngay hôm nay.

Văn phòng tại TP.HCM 34 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Tân Bình, TP.HCM

Văn phòng Hà Nội Số 8 Lô B9 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 09 0101 8686 - 0906 835 123 - 0793 22 44 88

Email: 11@quynam.vn

Web: https://quynam.vn/