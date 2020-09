Bà Rịa- Vũng Tàu: Khởi tố vụ án xâm phạm nhãn hiệu bia Sài Gòn

Chiều 10-9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Quyết định này được VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê chuẩn.



Sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, ngày 23-6-2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kiểm tra và phát hiện Cơ sở sản xuất kinh doanh Bia Biva có 4.712 thùng bia thành phẩm, 116.700 vỏ lon BIA SÀI GÒN VIỆT NAM và 3.300 thùng carton có gắn các yếu tố có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu BIA SÀI GÒN đã được bảo hộ, thuộc sở hữu của Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Tại buổi kiểm tra, chủ cơ sở Bia Biva cung cấp hợp đồng hợp tác sản xuất ngày 15-4-2020 với công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam (trụ sở tại quận 1, TP.HCM).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ liên quan. Đồng thời có kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để xử lý theo quy định pháp luật.

Phía SABECO cũng đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của công ty Bia Sài Gòn Việt Nam.

Theo SABECO, việc vi phạm ở mức độ lớn. Cụ thể trong ngày 23-6-2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước cũng phát hiện một doanh nghiệp trữ hơn 600 thùng BIA SÀI GÒN VIỆT NAM có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như trên.

Doanh nghiệp này cũng cung cấp hóa đơn công ty Bia Sài Gòn Việt Nam bán cho họ 1300 thùng bia với giá gần 160 nghìn đồng/1 thùng…



Theo Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, sau khi tiếp nhận công văn chuyển hồ sơ vụ việc của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, công an đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Công an cũng đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn giám định nhãn hiệu đối với BIA SÀI GÒN VIỆT NAM.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT nhận thấy có căn cứ việc công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam hợp tác để sản xuất bia mang nhãn hiệu BIA SÀI GÒN VIỆT NAM bán ra thị trường với quy mô thương mại, có kiểu dáng, nhãn hiệu sản phẩm có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa đối với nhãn hiệu BIA SÀI GÒN đã được bảo hộ, thuộc sở hữu của SABECO. Số lượng hơn 8.000 thùng.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 226 Bộ Luật Hình sự, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quyết định khởi tố vụ án để điều tra.



Đại diện Cơ sở sản xuất Bia Biva cho rằng hợp đồng sản xuất của cơ sở mình với Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam dựa trên cơ sở những tài liệu pháp lý công ty Bia Sài Gòn Việt Nam cung cấp. Cơ sở không nhận thức được việc hợp tác sản xuất tạo ra sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ…

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.