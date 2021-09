Bão số 6 gây mưa lớn, lũ ở Trung Trung bộ Theo Trung tâm DBKTTV quốc gia, lúc 16 giờ ngày 23-9, vị trí tâm bão số 6 ở cách bờ biển Bình Định khoảng 130 km, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 140 km, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 160 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm DBKTTV quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ đêm 23 đến hết 24-9, mưa vẫn tiếp tục ở khu vực Hà Tĩnh - Bình Định với tổng lượng mưa 150-250 mm, một số nơi trên 300 mm.

Vị trí, đường đi của bão số 6. Ảnh: nhcmf.gov.vn Khu vực Kon Tum, Gia Lai có lượng mưa 100-150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 24 đến 25-9, các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An có lượng mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo sẽ có khoảng 32 huyện và khu đô thị từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum có nguy cơ ngập lụt, 29 huyện có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Theo Đại tá Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng, đến 17 giờ ngày 23-9, các tàu thuyền trên biển đã nhận được thông báo về bão số 6 và di chuyển trú tránh. Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các lực lượng tuyến biển và biên giới chủ động xây dựng phương án phòng chống lũ ống và lũ quét, sạt lở đất ở các tuyến biên giới. Đặc biệt là những nơi đã chịu ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua có dấu hiệu mất an toàn để chủ động ứng phó. AN HIỀN