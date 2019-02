Bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở cấp độ cao nhất

Chiều 21-2, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan này đã sẵn sàng cả về lực lượng và phương tiện nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28-2 tới.



Theo Thượng tá Long, các phương án bảo vệ hội nghị này sẽ được triển khai ở cấp độ cao nhất.



Công an TP Hà Nội đã sẵn sàng đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Ảnh minh họa: Zing



Trong diễn biến khác, một cán bộ Đội CSGT dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho hay đơn vị đã chuẩn bị toàn diện về lực lượng, phương tiện và sẵn sàng làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ, đại biểu dự hội nghị khi Công an TP có yêu cầu.

Đội CSGT dẫn đoàn sẽ huy động gần 30 xe đặc chủng hiện có, phối hợp các đơn vị khác bổ sung phương tiện khi cần thiết. Các loại phương tiện hiện đại được sử dụng để dẫn đoàn đưa đón nguyên thủ như Toyota Camry Hibrid, Honda NC750X.

Cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần này, Công an TP Hà Nội quán triệt các đơn vị, địa bàn tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 tại các địa bàn quan trọng, đặc biệt là sân bay quốc tế Nội Bài, nhà ga, bến xe, các công trình văn hóa, tượng đài tại Hà Nội, hệ thống điện, trạm biến áp, các địa điểm công cộng phức tạp, nhất là các tuyến phố nơi diễn ra hội nghị, nơi ăn nghỉ của các đoàn khách quốc tế...

Đặc biệt, Giám đốc Công an TP yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, tiếp tục triển khai quyết liệt Mệnh lệnh 01, tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; tấn công, trấn áp mạnh mẽ các đối tượng phạm pháp hình sự.

Cùng với đó, Phòng CSGT, Công an các quận huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Mệnh lệnh 02 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị...

Người đứng đầu Công an TP cũng đề nghị Bộ Công an tăng cường quân số cho đơn vị để đảm bảo lực lượng triển khai thực hiện giữ vững tuyệt đối an toàn hội nghị.

Cách đây hai ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện quốc tế quan trọng, được cộng đồng quốc tế, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phải tập trung cao nhất bảo đảm phối hợp với các bên tổ chức hội nghị thành công. Trong đó, công tác an ninh, an toàn đặt lên hàng đầu, chú ý bảo đảm cảnh quan môi trường đô thị, công tác lễ tân phải bảo đảm chu đáo, trọng thị, công tác tuyên truyền, báo chí phải tạo điều kiện tối đa cho phóng viên quốc tế đến Việt Nam đưa tin về hội nghị.

Đồng thời, công tác chuẩn bị cần tiến hành thật tích cực, khẩn trương song phải chi tiết, cẩn trọng, sao cho không chỉ bạn bè các nước đến tham dự cảm nhận được sự thân thiện, mến khách của đất nước, con người Việt Nam mà cả người dân Việt Nam cũng hiểu biết hơn về ý nghĩa của hội nghị này, về vai trò và uy tín quốc tế của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước và những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam, môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, du lịch, thúc đẩy thương mại, tăng cường liên kết phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.