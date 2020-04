Bắt kẻ giết người rồi xăm mình trốn truy nã suốt 11 năm

Chiều tối 25-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt và di lý Hoàng Văn Trung - trốn lệnh truy nã về tội giết người, về Nghệ An.



Hình ảnh Hoàng Văn Trung trước lúc gây án giết người. Ảnh chụp lại từ hồ sơ

Theo hồ sơ, năm 2009, Thạch Quang Thái (trú xã Nghi Ân, TP Vinh) mâu thuẫn với anh Thạch Quang Vũ (trú tại xóm 9, Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An).

Khoảng 13 giờ 30 ngày 21-7-2009, Thái biết anh Vũ đang nhậu, uống bia tại quán nên đã bàn với Trung (lúc đó mới 26 tuổi, trú xã Nghi Ân, TP Vinh) và nhóm bạn, sát hại anh Vũ. Thái nói với Trung và nhóm bạn gồm Lương Viết Dũng, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Bằng, Lê Viết Cường và Lê Viết Quyết "về lấy kiếm lên làm thằng ni cái".

Bằng, Cường, Trọng, Trung lên xe đi lấy dao. Thái nói với Dũng và Quyết "Chúng mày đi mua khẩu trang đi". Do đã có khẩu trang nên Dũng và Quyết không mua khẩu trang mà mua hai chiếc mũ. Khoảng vài phút sau, Thái, Dũng, Trung, Trọng, Bằng, Cường, Quyết đã đem dao đến quán.

Thấy vậy, ông Thạch Quang Hải (47 tuổi, là chồng chị Hương) nói "Thằng Thái, đồ mất dạy" và anh Hải đấm vào người Thái. Anh Vũ lấy điện thoại ra gọi thì Bằng và Trung nhảy vào dùng dao gây thương tích cho anh Vũ và ông Hải.



Hoàng Văn Trung 11 năm sau, lúc bị bắt. Ảnh: CA

Hậu quả, anh Vũ bị chết trên đường đi cấp cứu, ông Hải bị thương. Gây án xong, các đối tượng bị bắt và ra đầu thú riêng Trung bỏ trốn biệt tích. Ngày 27-7-2009, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Trung về tội giết người.

Tháng 4-2020, các trinh sát của đội truy nã, truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thu thập, nắm được thông tin của Trung. Qua thời gian ngắn xác minh, tổ công tác đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân bắt giữ Trung sau 11 năm lẩn trốn.

Thời gian lẩn trốn, Trung cắt tóc, xăm mình, thay tên đổi họ và đã lẩn trốn ở nhiều địa phương trước khi đến TP Hà Nội.