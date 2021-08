Ngày 12-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ được Phạm Văn Ngọc (48 tuổi, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Phạm Văn Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 11-2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An bắt giữ bốn đối tượng, thu 10 bánh heroin, 8,6 kg ma túy dạng đá, 816,9 gam hồng phiến, 2 xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan. Ngọc là đối tượng cộm cán, mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy lớn này nhưng bỏ trốn khi đồng bọn bị bắt.

Ngày 17-3-2020, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định truy nã Ngọc về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi trốn truy nã, Ngọc vẫn mua sắm súng, đạn hoạt động về mua bán ma túy và chỉ đạo các đàn em đi cùng dò đường tránh công an…

Ngọc luôn mang súng bên người, sẵn sàng bóp cò chống trả cơ quan chức năng khi bị vây bắt.

Sau thời gian xác lập chuyên án để theo dõi, đêm 11-8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đã chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ bao vây nhà Ngọc ở xã Tây Thành.



Tang vật súng, đạn thu giữ của Phạm Văn Ngọc. Ảnh: CA

Lúc này, Ngọc ôm súng và ma túy cố thủ trong nhà riêng, có khả năng gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng công an.

Đại tá Nguyễn Đức Hải- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Cảnh sát vừa bao vây xung quanh, vừa kiên trì vận động, thuyết phục, đến rạng sáng 12-8 thì Ngọc buông súng, ra đầu hàng.

Công an thu giữ trong nhà của Ngọc gồm 3 khẩu súng cùng 33 viên đạn, 13 viên hồng phiến, 10 gam heroin, một cân điện tử và một bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.