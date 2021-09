Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Điều, chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở đóng tại TP Quy Nhơn, Bình Định). Bà Điều bị khởi tố điều tra tội trốn thuế, theo quy định tại Điều 200 BLHS.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Điều. Ảnh: VKSND tỉnh Phú Yên

Lãi gấp đôi nhưng trốn thuế

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám xét nơi làm việc, chỗ ở của bà Điều ở TP Quy Nhơn. Quyết định, các lệnh của cơ quan điều tra đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, bà Điều trúng đấu giá 262 lô đất tại khu đô thị Nam TP Tuy Hòa trong phiên đấu giá ngày 29-5-2017 do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức.

Dù phương án đấu giá, phiên đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã vi phạm Luật Đầu tư, Luật Nhà ở nhưng ngày 6-6-2017, ông Nguyễn Chí Hiến, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên khi ấy, chủ tịch Hội đồng đấu giá QSDĐ khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, ký quyết định công nhận bà Điều là người trúng đấu giá 262 lô đất.

Theo đó, bà Điều được mua 262 lô nhà ở liên kế với giá 162,4 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm chỉ 1,6 tỉ đồng, tương đương gần 1%. Nhờ được tỉnh Phú Yên hỗ trợ 5%, tương đương hơn 8 tỉ đồng, bà Điều chỉ còn nộp vào ngân sách nhà nước 154,4 tỉ đồng. Ngay sau khi được UBND tỉnh Phú Yên công nhận trúng đấu giá, bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với 262 lô đất.

Do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng, bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất.

Tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng, bà Điều đã tăng giá ít nhất ba lần, mỗi lần tăng từ 500.000 đến 1 triệu

đồng/m2 tùy vào vị trí lô đất. Trong khi giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ bà Điều vẫn giữ nguyên theo giá ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định: Từ ngày 7-8-2017 đến tháng 9-2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 lô đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là hơn 157 tỉ đồng. Thế nhưng thực tế bà Điều đã bán 259 lô đất này với tổng số tiền hơn 320,7 tỉ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là 158,8 tỉ đồng.

Việc này nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản hơn 2 tỉ đồng.



Khu đất 262 lô được bán sỉ cho bà Ngô Thị Điều. Ảnh: TẤN LỘC

Được giảm giá trái quy định pháp luật

Theo hồ sơ, tháng 10-2016, tỉnh Phú Yên khởi công dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa giai đoạn 1 (gọi tắt là dự án Nam Tuy Hòa) trên diện tích hơn 38 ha đất để xây dựng hạ tầng, bán đấu giá QSDĐ ở. Tỉnh đầu tư gần 319 tỉ đồng để làm hạ tầng, phân thành 468 lô nhà ở. Trong đó có 262 lô nhà ở liên kế, 196 lô xây dựng nhà ở biệt thự, 10 lô xây dựng công trình thương mại dịch vụ.

Ngày 15-12-2016, khi dự án còn chưa san lấp mặt bằng, ông Nguyễn Chí Hiến, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên khi ấy, ký quyết định phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ và tổ chức đấu giá khu dân cư phía bắc khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa.

Theo đó, phương thức bán đấu giá là bán trọn gói (tức bán sỉ) toàn bộ khu đất 468 lô cho một nhà đầu tư để thực hiện bán lẻ từng lô sau đó. Tỉnh hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất đưa ra đấu giá cho người mua trúng đấu giá. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ lãi suất ngân hàng không quá 16 tháng cho người trúng đấu giá.

Do không có người đấu giá toàn bộ 468 lô đất nên UBND tỉnh Phú Yên sửa đổi phương án, phân 468 lô đất trên thành bốn khu để đấu giá bán sỉ từng khu. Lúc đầu khi đưa ra bán đấu giá sỉ 262 lô nhà ở liên kế, cả ba ứng viên tham gia đấu giá 262 lô đất đều không đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, sau đó ông Hiến đã ký quyết định sửa đổi phương án đấu giá, trong đó bãi bỏ quy định điều kiện, năng lực tài chính của người tham gia đấu giá. Kết quả, bà Điều trúng đấu giá và được giảm hơn 8 tỉ đồng.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vào tháng 11-2018 kết luận việc bán đấu giá QSDĐ trên chỉ thu được 96% so với giá khởi điểm, việc UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá không có trong quy định pháp luật. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 8 tỉ đồng đã giảm cho bà Điều. Tuy nhiên, sau đó ông Hiến ký văn bản xin không thu hồi số tiền này.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh xác định việc giảm giá hơn 8 tỉ đồng khi bán sỉ 262 lô đất là trái quy định pháp luật.

Bắt cựu phó chủ tịch tỉnh, khởi tố 3 phó giám đốc sở Liên quan đến vụ án trên, trước đó ngày 4-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến, cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên và bà Nguyễn Thị Nở, cựu phó giám đốc Sở Tài chính. Đến ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba cán bộ lãnh đạo cấp sở là các ông: Ngô Quang Phú, phó giám đốc Sở TN&MT; Mai Hắc Lợi, phó giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Ngọc Duy, cục phó Cục Thuế tỉnh Phú Yên. Cả năm cán bộ này cùng bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.