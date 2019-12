Bắt tài xế say rượu, không bằng lái tông 7 người

Tối 30-11, tại đoạn quốc lộ 29 qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết bốn người và bị thương ba người khác.



Khởi tố, bắt giam tài xế

Đến chiều 1-12, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hòa, cho biết cơ quan CSĐT thuộc công an huyện này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng với Võ Duy Đô (32 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa). Đô là người lái xe bán tải gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên và bị khởi tố do hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Trưởng Công an huyện Đông Hòa thông tin kết quả điều tra ban đầu xác định ông Võ Duy Đô không có giấy phép lái ô tô. Cùng với đó, kết quả kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong hơi thở của ông Đô khi lái xe gây tai nạn là 0,74 mg/lít khí thở.

Được biết chiếc xe bán tải 78C-085.44 do ông Đô điều khiển gây tai nạn đăng ký sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lê Văn (ở xã Hòa Hiệp Nam), do chính ông Đô làm người đại diện theo pháp luật.



Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (phía ngoài, bên phải), hỏi thăm, chia buồn cùng người thân nạn nhân Nguyễn Thị Bảo Linh. Chị Linh là giáo viên Trường THCS Trần Kiệt, xã Hòa Hiệp Nam. Ảnh: TẤN LỘC



Người thân (ngồi) bên cạnh anh Huỳnh Chí Đôi tại BV đa khoa tỉnh Bình Định.

Hai nạn nhân nguy kịch

Đến cuối giờ chiều 1-12, BS Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Bình Định, cho hay nạn nhân Trịnh Thị Kim Loan vẫn trong tình trạng rất nguy kịch. Chị Loan vẫn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, mạch rất yếu, tiên lượng xấu. Chị Loan bị chấn thương sọ não, gãy hai xương đùi nhưng chưa thể phẫu thuật vì sức khỏe không đảm bảo.

Trong khi đó, chồng chị Loan là anh Huỳnh Chí Đôi cũng đang chờ phẫu thuật. Anh Đôi bị gãy đốt sống cổ C2, chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay, cánh tay… Bệnh nhân có thể giao tiếp được nhưng sức khỏe rất yếu. Riêng con của vợ chồng anh Đôi là bé Huỳnh Trịnh Băng Tâm (chín tháng tuổi) bị xây xát nhẹ, hiện đang được theo dõi.

Thủ tướng gửi lời chia buồn

Cũng trong chiều 1-12, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền trợ giúp các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Ông Khuất Việt Hùng đã chuyển lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình… tới người thân, gia đình các nạn nhân. Đoàn công tác đã trao khoản tiền trợ giúp mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng, gia đình có người bị thương 4 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên để chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Theo ông Khuất Việt Hùng, đây là vụ tai nạn giao thông rất thảm khốc, gây hậu quả rất nặng nề, thương tâm. Theo ông Hùng, một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên là người điều khiển ô tô đã uống rượu bia. Do đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm này. Cơ quan công an, viện kiểm sát cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh đối với người gây ra vụ tai nạn theo quy định pháp luật. Ông Hùng cũng đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.