Bộ Công an gia hạn xác minh tố cáo giám đốc Công an Quảng Trị

Chiều 8-6, nguồn tin của PV PLO cho biết, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định gia hạn thời gian xác minh nội dung tố cáo đối với Đại tá Trần Đức Việt- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, thêm 30 ngày.

Trước đó, hồi tháng 4-2019, Bộ Công an đã ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo đối với Đại tá Trần Đức Việt- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và các cán bộ khác có liên quan. Quyết định này giao Thanh tra Bộ Công an, Cục Kế hoạch và Tài Chính có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo, kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo Bộ trưởng xin ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, đoàn Thanh tra sẽ xác minh làm rõ một số nội dung phản ánh có liên quan đến vấn đề bằng cấp của con trai đại tá Việt và việc luân chuyển một số nhân sự, vấn đề tài chính xăng dầu…



Đại tá Trần Đức Việt. Ảnh: Công an Quảng Trị

Hôm 22-4, PV PLO đã trao đổi với Đại tá Trần Đức Việt để làm rõ thêm các thông tin liên quan. Tuy nhiên, qua điện thoại, Đại tá Việt cho hay: “Hiện các thông tin tôi bị tố cáo Bộ Công an đang làm nên tôi chưa thể nói gì được”.



Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có diễn biến mới.