Tại cuộc họp báo của Chính phủ chiều 2-10, phóng viên đặt câu hỏi về việc Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra việc nghệ sỹ quyên góp tiền từ thiện.

“Đến nay, Bộ Công an đã xác minh đến đâu, diễn biến hiện tại như thế nào? Bộ có nhận được đơn tố cáo hay tố giác không? Cụ thể tố giác nghệ sĩ nào, với hành vi ra sao?”- phóng viên hỏi.



Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: PLO

Trả lời, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, xác nhận vừa qua Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện cứu trợ cho nhân dân vùng bão lũ khu vực miền Trung năm 2020.

Theo ông Tô Ân Xô, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự kiểm tra, xác minh. Hiện Cục đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với UBND và MTTQ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, làm từ thiện tại đó.

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã mời một số tổ chức, cá nhân làm việc, đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để có kết luận chính xác về vấn đề này theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự ở một số địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi trục lợi hay chiếm đoạt tài sản.

“Thời gian qua có nhiều xôn xao, đề nghị các cá nhân gửi đơn tố cáo, người bị tố cáo, đặc biệt là công dân hết sức bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, không nên có những ngôn từ không phù hợp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người tố cáo cũng như người bị tố cáo, làm tổn thương đến tình cảm của nhau. Đặc biệt tránh để những người khác lợi dụng việc này để câu view, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Hãy bình tĩnh chờ đợi”- ông Tô Ân Xô nói.

Trước đó, Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện, nội dung nêu có người đã chuyển tiền cho một nghệ sĩ để ủng hộ đồng bào miền Trung, sau khi thấy sự việc làm từ thiện không được minh bạch, cá nhân này đã đề nghị Bộ Công an điều tra.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng xác nhận đã nhận được một số đơn của các nghệ sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, bôi nhọ họ trong các buổi livestream trên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an 21 quận, huyện và Công an TP Thủ Đức về việc phối hợp rà soát, xử lý những cá nhân, tổ chức kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản.