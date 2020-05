Bỏ hộ khẩu để đảm bảo quyền tự do cư trú

Bỏ hộ khẩu sẽ tạo công bằng hơn cho người lao động



Về góc độ người lao động (NLĐ), tôi ủng hộ đề xuất của Chính phủ. Bởi xu hướng của NLĐ là đi đến những đô thị có thị trường lao động và điều kiện tốt. Đời sống của NLĐ có tốt thì người ta mới tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đó tốt hơn.

Nếu như những điều kiện riêng về đăng ký thường trú vào TP trực thuộc trung ương được loại bỏ thì những điều kiện con cái học hành, an cư lạc nghiệp... được mở rộng hơn và cơ hội để NLĐ đóng góp cho địa phương đó tốt hơn. Về mặt tâm lý, NLĐ cũng sẽ có năng suất lao động tốt hơn rất nhiều. Khi những điều kiện riêng về đăng ký thường trú vào TP lớn được loại bỏ thì cơ hội của NLĐ được tham gia vào tất cả loại hình thị trường lao động sẽ là cơ hội công bằng như nhau. Ví dụ như một đoàn thể ở cấp TP.HCM thì người ta sẽ có xu hướng lựa chọn những bạn hoặc những cá nhân nào có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức công đoàn, sẽ lựa chọn cán bộ công đoàn từ cơ sở là các doanh nghiệp đi lên. Nhưng nếu như yêu cầu phải là hộ khẩu ở TP.HCM mới được là công chức của TP.HCM thì cơ hội để có cán bộ giỏi từ cơ sở tổ chức công đoàn sẽ bị thiệt thòi và chính NLĐ đó lại không tham gia đóng góp được. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Chính phủ về bỏ sổ hộ khẩu vì nó ràng buộc rất nhiều về mặt tâm lý, điều kiện và nó cũng rất địa phương chủ nghĩa đối với một số loại hình công việc nhất định. Hiến pháp cũng đã quy định người dân Việt Nam có quyền sinh sống, lao động, học tập ở bất cứ nơi

nào trên đất nước Việt Nam mà người đó mong muốn.

Đại biểu TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Chú trọng phát triển các đô thị vệ tinh

Tôi đồng thuận với đề nghị của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về sự cần thiết sửa đổi Luật Cư trú.

Tuy nhiên, tôi đề nghị tiếp tục đánh giá tác động toàn diện trên các lĩnh vực, các cấp, các ngành, chuyên gia, nhất là chính quyền địa phương và đối tượng chịu sự tác động một cách đầy đủ. Đồng thời

quan tâm đến điều kiện, năng lực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành, công cụ quản lý thay thế ứng phó với thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động ngành nghề, dân nhập cư... Cạnh đó, việc tìm ra các giải pháp về quy hoạch, đầu tư xây dựng các đô thị vệ tinh, phát triển kinh tế-xã hội là vô cùng bách thiết. Quan trọng nhất là phải có lộ trình thực hiện, điều kiện đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kinh tế-xã hội, an ninh trật tự. Đối với TP Cần Thơ, một trong những TP trực thuộc trung ương, nếu bãi bỏ các điều kiện như trên thì điều tôi lo lắng nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, năng lực quản lý ở cộng đồng dân cư… Ông NGUYỄN THANH XUÂN, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

