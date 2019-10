Bộ Quốc phòng thông tin về tình hình tội phạm mua bán người

(PLO)- Tội phạm mua bán người có diễn biến phức tạp tập trung tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu...