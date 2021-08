UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của TP Cần Thơ năm 2021.



Cán bộ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ giải quyết thủ tục, giấy tờ cho người dân. Ảnh: NN

Theo kế hoạch, ngày 14-4-2021, chương trình phát triển Liên Hợp quốc đã chính thức công bố chỉ số PAPI năm 2020 của 63 tỉnh, thành. Ngày 24-6-2021, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố chỉ số CCHC, chỉ số SIPAS của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương năm 2020.

Theo đó, chỉ số CCHC của TP Cần Thơ đạt 83,76%, xếp hạng 37/63, tăng 2,51%, giảm 8 bậc so với năm 2019 (hạng 29). Chỉ số SIPAS đạt 84,14%, xếp thứ 38/63, tăng 3,75% và 13 bậc so với năm 2019. Chỉ số PAPI đạt 42,88/80 điểm, xếp thứ 29/63, giảm 2,82 điểm và giảm 21 bậc so với năm 2019.

Từ đó, UBND TP Cần Thơ đưa ra kế hoạch trên với yêu cầu người đứng đầu các cấp các ngành có sự tham gia, vào cuộc tích cực hơn nữa đối với công tác CCHC nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của TP bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nhiệm vụ, giải pháp, đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định chỉ số CCHC của ngành, địa phương…

Kế hoạch đề ra mục tiêu là chỉ số CCHC đạt từ 86%, thuộc nhóm 15 tỉnh, TP đứng đầu cả nước. Chỉ số SIPAS đạt từ 88%, thuộc nhóm 25 tỉnh, TP đứng đầu cả nước. Chỉ số PAPI đạt từ 45 điểm, thuộc nhóm 20 tỉnh, TP đứng đầu cả nước.

Theo đó, UBND TP phân công nhiệm vụ, giải pháp cải thiện cả ba chỉ số trên cho từng đơn vị.

Về chỉ số CCHC, đáng chú ý có một số tiêu chí UBND TP yêu cầu phải có sự tiến bộ hơn như: Đảm bảo thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức đúng quy định hiện hành có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo công khai minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm; chủ động trong công tác cung cấp thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng bằng nhiều hình thức…

Thường xuyên đăng tải thông tin về quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử TP; đảm bảo đăng tài đầy đủ thông tin về quy định hành chính, quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử TP…

Về chỉ số SIPAS, UBND TP đề ra giải pháp như quyết liệt giảm hồ sơ trễ hẹn, phấn đấu tiến tới 100% hồ sơ đúng và sớm hạn. Trụ sở cơ quan phải có biển hiệu, hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy…; Tránh tình trạng công chức giải quyết tự ý đòi bổ sung thêm các giấy tờ khác ngoài quy định. Quán triệt cán bộ công chức, viên chức về quy định tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính và trả kết quả theo đúng quy định là hướng dẫn bằng phiếu, yêu cầu bổ sung phải có văn bản thông báo, phải thông báo trước về sự trễ hạn…

Về chỉ số PAPI, có một số giải pháp đáng chú ý như: khắc phục triệt để việc huy động các khoản đóng góp xã hội không dựa trên tinh thần tự nguyện, ấn định mức đóng góp tối thiểu hoặc vận động trùng lắp… Công khai cụ thể kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, các trường hợp xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức của TP. Tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến, phản ánh, kiến nghị của ngườid ân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, công chức…