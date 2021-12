Chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua 24 nghị quyết về các lĩnh vực và bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị TP tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Dự báo, nắm tình hình, chuẩn bị các phương án để kịp thời, chủ động xử lý khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp…



Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4 chiều 8-12. Ảnh: NHẪN NAM

Về phát triển kinh tế, ông Hiểu đề nghị TP cần chuẩn bị tích cực cho việc thể chế hóa Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ, để tận dụng tối đa thời gian và cơ chế, chính sách mà trung ương cho phép, để thúc đẩy nhanh sự phát triển của TP.

Cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư các nguồn vốn ngoài ngân sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; Tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế của TP, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn…

Đồng thời, cơ cấu lại, phục hồi và phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng đang bị tác động trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19; Khẩn trương khôi phục thị trường du lịch; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị…

“HĐND TP kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân TP, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, các ngành, các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, chia sẻ, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch của TP.

Tập trung thời gian, nguồn lực và công sức quyết tâm kiểm soát thật tốt dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn” – ông Hiểu nói.

Cố gắng không chậm giải ngân vốn đầu tư công

Trước đó, sau phần chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có phát biểu giải trình thêm về một số vấn đề như tình hình dịch COVID-19 và công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 128; sáu chỉ tiêu kinh tế năm 2021 ước tính không đạt kế hoạch đề ra; Công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu giải trình thêm một số nội dung sau phần chất vấn ngày 8-12. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Trường, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là một vấn đề lớn mà TP đã có nhiều giải pháp trong thời gian qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được yêu cầu đặt ra. Tính đến cuối tháng 11-2021, tỉ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt tỉ lệ 38,92% kế hoạch vốn, thấp nhất trong năm năm qua. Trong đó cấp TP giải ngân đạt tỉ lệ 32,78%, cấp quận/huyện giải ngân đạt tỉ lệ 50,76%.

“UBND TP xin nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với vấn đề này… Ngay từ bây giờ, UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo, giải quyết sát sao hơn, cố gắng không để tình trạng chậm giải ngân vốn xây dựng cơ bản làm phát sinh thêm chi phí, giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực và hạn chế tiềm năng phát triển của TP trong thời gian tới” – ông Trường nói.

Cũng theo ông Trường, trong năm 2022, UBND TP sẽ tập trung sâu sát hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và sớm khắc phục các hạn chế. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc của từng cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ngành và địa phương.

Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền TP.

Năm 2022, tăng trưởng GRDP đạt 7,5%/năm Trong 24 nghị quyết được thông qua, đáng chú ý có Nghị quyết về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Theo đó, nghị quyết đề ra nhiều chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2022, cụ thể như tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,5%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP-giá hiện hành) bình quân đầu người đến năm 2022 đạt 77,5 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến tăng 10,17% so ước thực hiện năm 2021, đạt 32.500 tỉ đồng. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao. Dự kiến thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao 11.117 tỉ đồng, trong đó, thu nội địa 10.617 tỉ đồng, thu thuế hải quan 500 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương gần 15.329 tỉ đồng.