Chủ tịch tỉnh Nghệ An trả lời câu hỏi vì sao đại lộ chậm thông

Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII diễn ra chiều 12-12.

Đại biểu Lê Bá Hùng (Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An) chất vấn về tiến độ thực hiện dự án Đại lộ TP Vinh – thị xã biển Cửa Lò (Nghệ An): "Đã có nhiều kỳ họp rồi, qua rất nhiều đời chủ tịch (chủ tịch UBND tỉnh Nhệ An- NV), qua rất nhiều đời phó chủ tịch, rất nhiều đời giám đốc Sở GTVT, rất nhiều vòng đời chủ tịch UBND TP Vinh mà đoạn đường 11km chủ yếu qua xã Nghi Phú (TP Vinh) vẫn chưa xong”.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời chất vấn của đại biểu.

Theo Đại biểu Hùng, người ta bảo sao mà "quan lộ" ở Nghệ An có những việc nhanh thế, vòng đời nó nhanh thế mà đại lộ lại chậm thế? Ta nên gọi là "quan lộ" thay cho đại lộ cho nó nhanh, hay "dân lộ" thay cho đại lộ cho nhanh, hay gắn tên ông Chủ tịch thành phố hay Chủ tịch tỉnh cho nhanh?".

“Một phó chủ tịch đã hứa vào 1-5-2018 công tác giải phóng mặt bằng cho đại lộ này sẽ xong nhưng qua nhiều 1-5 rồi mà đường vẫn chưa xong".



Đến cuối chiều 12-12, đại lộ Vinh-Cửa Lò (đoạn qua xã Nghi Phú, TP Vinh) vẫn chưa thông.

Trả lời câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đứng lên nói: Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò là dự án trọng điểm, động lực của tỉnh, chủ đầu tư là Sở GTVT. Dự án này được triển khai khá lâu và chưa hoàn thành do vướng mắc giải phóng mặt bằng và khó khăn về nguồn vốn.

Dự án Đại lộ Vinh- Cửa Lò có tổng mức đầu tư 1.411 tỉ đồng (giai đoạn 1). Trong đó, phần vốn Trái phiếu Chính phủ là 1.100 tỉ đồng, phần vốn địa phương là 311 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời: “Đầu tiên là liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, khoảng 1km có 31 hộ chưa thực hiện được việc di dời.

Vừa rồi, chúng tôi chỉ đạo UBND TP Vinh có thực hiện việc cam kết giải phóng mặt bằng và cam kết là sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 15-1-2021. Hiện tại TP Vinh đang quyết liệt chỉ đạo, đã thực hiện việc cưỡng chế, vì vậy sẽ đảm bảo việc giao mặt bằng trước ngày 15-1-2021.

Về phần vốn Trung ương đã được bố trí đủ, còn phần vốn thiếu của tỉnh thì hiện nay tỉnh đã bố trí một phần từ nguồn vượt thu năm 2019. Việc này, đã được HĐND tỉnh thông qua đủ để thực hiện giải phóng mặt bằng và bố trí một phần để thi công. Phần vốn còn lại sẽ bố trí trong năm 2021 và chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải cam kết sau khi giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện và hoàn thành giai đoạn 1 của dự án vào quý 1-2021".



Đoạn đại lộ Vinh-Cửa Lò qua xã Nghi Đức đang được thi công.

Trước đó, sáng 8-12, UBND TP Vinh tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ-TTg ngày 12-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023.

Theo đó, UBND TP Vinh sẽ tổ chức lập quy hoạch phân khu (1/2000) phường xã, quy hoạch chi tiết (1/500) hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò (khu vực TP Vinh); hai bên bờ sông Vinh; các khu vực có thế mạnh phát triển đô thị tại xã Nghi Ân, Nghi Phú, Nghi Đức, Hưng Lộc, Hưng Hòa…