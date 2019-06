Đề nghị kỷ luật Giám đốc sở Giáo dục Sơn La

Ngày 3-6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo báo chí kỳ họp 36, trong đó tập trung nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của dàn lãnh đạo tỉnh Sơn La khi để xảy ra bê bối gian lận điểm thi gây chấn động dư luận cả nước.



Ông Hoàng Tiến Đức (bìa phải) chứng kiến cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố các bị can trong vụ gian lận điểm thi.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ này để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, nhất là công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.

Trong số này, ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT và ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi THPT, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục, gây bức xúc trong xã hội, để nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự.

Cùng chịu trách nhiệm còn có ông Cầm Ngọc Minh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Minh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh.

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy; khiển trách ông Cầm Ngọc Minh.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và ông Hoàng Văn Chất kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình khẩn trương tiến hành kiểm tra, kiểm điểm, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Sơn La, bị can Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT) khai nhận đã sửa bài thi cho 13 thí sinh, trong đó có tám trường hợp do cấp trên là ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, nhờ.

Để làm rõ lời khai trên, Cơ quan ANĐT đã làm việc đối với ông Hoàng Tiến Đức. Giám đốc Sở GD&ĐT thừa nhận trước khi chấm thi, một số lãnh đạo cơ quan trên địa bàn tỉnh, cán bộ Sở GD&ĐT và người quen ngoài xã hội có con, em dự thi đã tìm gặp để nhờ xem trước kết quả thi.

Những người này đưa cho ông Đức thông tin cá nhân (họ tên, số báo danh, các môn thi xét tuyển đại học) của tám thí sinh.

Làm việc với công an, ông Đức nói chỉ nhận và chuyển thông tin của tám thí sinh để nhờ ông Yến giúp "xem điểm thi" cho những thí sinh này, chứ không được hưởng lợi về vật chất từ người chuyển thông tin thí sinh cũng như từ gia đình các thí sinh.

Tuy nhiên, sau đó, ông Đức lại thay đổi lời khai, phủ nhận nội dung đã khai, cho rằng không nhận hay đưa thông tin thí sinh cho ông Trần Xuân Yến.