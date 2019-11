Đề xuất cán bộ hành pháp, tư pháp không làm đại biểu Quốc hội

Quy định về cơ cấu thành viên ủy ban có cái không phù hợp. Chẳng hạn, Ủy ban Quốc phòng-An ninh cơ cấu chủ yếu là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an biệt phái qua làm thường trực ủy ban. Vì sao không là các ĐBQH khác không phải là sĩ quan công an, sĩ quan quân đội tham gia, để khi thẩm tra các luật của công an, quân đội có sự khách quan hơn? ĐB PHẠM VĂN HÒA (Đồng Tháp) Tên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH là quá dài, phải dừng lại lấy hơi mới đọc hết câu đó. Trong khi thiếu niên, nhi đồng là trẻ em, vậy nên chăng sửa, đổi tên là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Trẻ em… ĐB NGUYỄN VĂN TUYẾT (Bà Rịa-Vũng Tàu)