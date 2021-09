Ngày 30-9, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Một trong những mục tiêu của kế hoạch là khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch; bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo kế hoạch thì tỉnh cho phép các hoạt động ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo...) nhưng tập trung không quá 10 người, trừ các hoạt động, sự kiện được cơ quan có thẩm quyền cho phép và phải đảm bảo phòng, chống dịch; không quá 30 người khi những người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.



Tỉnh Đồng Tháp - Thủ phủ Sen hồng. Ảnh: HD

Các phương tiện công cộng (taxi, xe khách, bến đò…) vận chuyển hành khách được hoạt động trong phạm vi nội tỉnh nhưng công suất không quá 50%.

Đối với các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường thủy liên tỉnh thực hiện theo phương án của Sở Giao thông vận tải.

Việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa phải được cấp mã QR đi vào luồng xanh. Đặc biệt người điều khiển phương tiện phải được tiêm từ 01 liều vaccine trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh âm tính trong thời hạn 03 ngày.

