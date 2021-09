Công an TP Hà Nội đang triển khai phần mềm duyệt, cấp giấy đi đường, đồng thời hướng dẫn quận, huyện quy trình thực hiện.



Theo dự kiến, Công an TP Hà Nội phân chia sáu nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường. Việc cấp giấy sẽ do Phòng CSGT và Công an xã/phường/thị trấn phụ trách.



Giấy đi đường tại Hà Nội sẽ do Phòng CSGT và Công an xã/phường/thị trấn duyệt, cấp cho những trường hợp đủ điều kiện

Cụ thể, Phòng CSGT duyệt, cấp giấy đi đường đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố, cấp Trung ương; cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức ngoại giao đóng trên địa bàn thành phố; cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu.

Ngoài ra, cơ quan này cũng duyệt, cấp giấy đi đường cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao; các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Hai nhóm đối tượng còn lại là công nhân, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội cấp quận, huyện và thị xã và cấp xã, phường, thị trấn và cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch và công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu sẽ do Công an xã, phường, thị trấn duyệt, cấp.

Về dự kiến quy trình cấp giấy đi đường, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp giấy đi đường cần đăng ký thông tin, cung cấp email và gửi danh sách cho cơ quan xét cấp giấy. Lực lượng quản lý sẽ kiểm tra, xác minh thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực, khai báo gian dối để xin giấy.

Sau khi nhận danh sách để thẩm tra và xét duyệt, hai đơn vị xét duyệt là Phòng CSGT và công an xã/phường sẽ trả lời kết quả duyệt/từ chối cấp giấy thông qua email do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký.

Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức, doanh nghiệp cấp, phát cho cán bộ, công nhân viên.

Sáu nhóm được cấp giấy đi đường Nhóm 1: Cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao. Nhóm 2: Các nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu. Nhóm 3: Cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch. Nhóm 4: Cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao. Nhóm 5: Công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu. Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cần thiết khác để phục vụ các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.