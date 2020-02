NHỮNG GÌ BIẾT ĐẾN LÚC NÀY? - Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ) đã giết 4 người tại xới bạc Củ Chi, sau đó nghi Tuấn giết thêm một người khác trên đường tẩu thoát. - Lực lượng cảnh sát đã truy bắt Tuấn trong suốt hơn hai tuần qua, đồng thời triệu tập, làm việc với những cá nhân có liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. - Đêm 13-2, cảnh sát đã tiêu diệt Tuấn khi nghi can này cố tình và quyết liệt chống trả bằng súng. - Đến trưa 14-2, hiện trường vụ Tuấn bị tiêu diệt vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt để điều tra, phục vụ vụ án. - 15 giờ ngày 14-2 sẽ diễn ra Họp báo thông tin vụ Tuấn khỉ bị tiêu diệt. - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, phó giám đốc Công an TP; Ông Từ Lương, Phó GĐ sở Thông tin Truyền thông TP, thông tin về quá trình truy bắt, tiêu diệt Tuấn cũng như các lưu ý về công tác đưa thông tin đến người dân.

15 giờ 25: Kết thúc chương trình họp báo thông tin vụ Tuấn khỉ bị tiêu diệt. PLO vẫn sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin mới nhất đến độc giả về vụ án này. Mời Quý độc giả xem lại các nội dung chính được tóm tắt bên dưới.

1. Không đăng ảnh thi thể được cho là của Tuấn không có nguồn rõ ràng

15 giờ 23: Tiếp lời Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, ông Từ Lương cho hay những thông tin trên đây là những thông tin mang tính chất ngắn gọn, đầy đủ giúp cho độc giả hình dung được quá trình tiêu diệt Tuấn khỉ.

Đồng thời, ông Lương đề nghị các báo trong thông tin tránh gây hoang mang cho người dân. Trong thời gian tới công an TP sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới báo chí nếu có tình hình mới.



Ông Từ Lương đề nghị các báo trong thông tin tránh gây hoang mang cho người dân. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Về hình ảnh thi thể được cho là của Tuấn khỉ khi bị tiêu diệt lan truyền trên mạng xã hội, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho hay hiện công an TP và bộ công an chưa cung cấp bất kỳ hình ảnh nào. Đề nghị các cơ quan báo chí đã đăng tải hình ảnh này mà không được cung cấp chính thống thì gỡ xuống.

2. Đang xác định nguồn gốc khẩu súng của Tuấn dùng gây án

Về nguồn gốc khẩu súng, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho hay khẩu súng này không phải từ kho của công an quận huyện hay các đơn vị chiến đấu của TP. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét tìm nguồn gốc của khẩu súng này.

3. Quá trình truy bắt, tiêu diệt Tuấn

15:20: Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin về lực lượng tham gia truy bắt Tuấn "khỉ": Công an đã sử dụng lực lượng tinh nhuệ, nhanh gọn, xử lý đối tượng trong thời gian ngắn. Sáng nay, Thứ trưởng bộ công an, thượng tướng Lê Quý Vương đã vào chỉ đạo quá trình điều tra.

15 giờ 15: Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm: Chúng tôi nhận được thông tin rất có giá trị là Tuấn đang ẩn náu ở một ngôi nhà bỏ hoang ở ấp Tân Hiệp, Hóc Môn (khu vực rộng khoảng 10.000 m2, giáp tỉnh lộ 15).

Căn nhà này nằm ở khu vực có địa hình phức tạp. Nhận được tin báo, công an đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ bộ công an lên phương án truy bắt. Tối hôm qua chúng tôi đã thực hiện tập kích bí mật vào khu vực nói trên.

Lực lượng đặc nhiệm cảnh sát cùng với các lực lượng khác cùng vào cuộc truy bắt Tuấn. Trong quá tình này, Tuấn liên tục chống trả, tìm cách tẩu thoát. Tuấn đã bắn 3 phát trong đó 1 phát đạn lép, 2 phát nổ. Công an đã đã siết chặt vòng vây, quyết liệt bám địa bàn dù là ban đêm. Tuy nhiên Tuấn vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng và tìm cách lẩn trốn.

Công an đã yêu cầu bằng mọi biện pháp phải đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng truy bắt, không để Tuấn tẩu thoát.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

15 giờ 12: Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin: Như chúng ta đã biết vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Củ Chi.

Đây là vụ án giết người cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Tuấn khỉ thực hiện. Sau khi công an TP nắm bắt tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của Bộ Công an, thành lập ban chuyên án để điều tra. Bộ công an cũng thành lập ban chỉ đạo chuyên án để chỉ đạo phối hợp hỗ trợ truy bắt đối tượng Tuấn.

Công an TP rất khẩn trương trong việc truy bắt Tuấn để làm rõ hoàn toàn vụ án. Chúng tôi nhận thức rằng nếu Tuấn còn ngoài xã hội ngày nào thì còn gây nguy hiểm ngày đó. Phải truy bắt khẩn trương, áp dụng tất cả các biện pháp.

4. Buổi họp báo chỉ cung cấp thông tin ban đầu

15 giờ 05: Ông Từ Lương cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cung cấp thông tin ban đầu vụ việc Tuấn khỉ bị tiêu diệt, được sự phân công của Công an TP, Đại tá Sỹ Quang chủ trì buổi họp về cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo ông Lương, các ngành chức năng chủ động cung cấp thông tin sớm để báo chí có thông tin sớm, chính xác nhất từ đó cung cấp đến bạn đọc.

Trước bắt các nhà chức trách sẽ đưa ra các thông tin ban đầu. Thông tin này phải được phản ánh trung thực, chính sát. Theo ghi nhận có 64 cơ quan báo chí có mặt tham gia.

- 14 giờ 59: Theo ghi nhận của PLO, tham dự chương trình họp báo có Đại diện Công an TP có Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phó giám đốc Công an TP; Ông Từ Lương Phó GĐ sở Thông tin Truyền thông TP.HCM.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (trái) phó giám đốc Công an TP; Ông Từ Lương Phó GĐ sở Thông tin Truyền thông TP.HCM

Theo ông Từ Lương, buổi họp báo sẽ được tổ chức ngắn gọn, cung cấp thông tin ban đầu cho các cơ quan báo chí nắm về vụ việc.





Phóng viên nhiều báo đài đến tham dự chương trình. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Trước đó không lâu, Bộ Công an phát đi thông báo về việc truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn “khỉ”. Bộ Công an cho biết Tuấn “khỉ” đã lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt nhằm chống trả đến cùng nên buộc phải nổ súng tiêu diệt.

Chương trình diễn ra vào lúc 15 giờ, ngày 14-2-2020 tại Trung tâm báo chí TP. HCM 255 Trần Hưng Đạo, quận 1. Chủ trì chương trình gồm có Lãnh đạo Công an TP.HCM, Sở Thông tin Truyền thông.

Nhóm phóng viên PLO đã có mặt tại chương trình để cung cấp thông tin mới nhất đến độc giả.

Trước đó, đêm ngày 13-2, Tuấn Khỉ đã bị lực lượng cảnh sát tiêu diệt khi nghi can nguy hiểm này, người từng giết chết 5 người tại Củ Chi, cố tình chống trả. Trước khi tiêu diệt Tuấn "khỉ", lực lượng Công an phát hiện Tuấn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Lực lượng triển khai khép chặt vòng vây, không để Tuấn trốn thoát; đồng thời, kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, đến 22 giờ 15 Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt với thái độ hung hãn chống trả đến cùng.

Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.