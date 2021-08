Ngày 24-8, UBND huyện Củ Chi có ban hành văn bản số 7599 về việc tăng cường kiểm soát lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Trong đó có nội dung, theo văn bản của UBND TP.HCM và Công an TP thì cán bộ, nhân viên ngành y tế, lực lượng công an, quân đội được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua các chốt. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng ưu tiên lưu thông cho lực lượng y bác sĩ, công an, quân đội trong khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương nơi mình công tác hoặc tại địa phương khác theo phân công.



UBND huyện Củ Chi đưa ra nhiều biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: ĐT.

Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện cũng thực hiện không kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 đối với lực lượng y bác sĩ, công an, quân sự đang công tác và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và giữ vững “vùng xanh” cho huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện yêu cầu Ban chỉ huy Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an, quân sự của đơn vị chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16.

Các đơn vị tuyệt đối không để y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ và người dân di chuyển ra khỏi địa bàn và không để y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ và người dân của xã, thị trấn, quận, huyện khác di chuyển ra, vào huyện Củ Chi và thị trấn mình, trừ những trường hợp được phân công công tác.

Theo đó, lực lượng trên phải xuất trình giấy phân công công tác của cơ quan, đơn vị và có giấy đi đường đối với người dân khi qua chốt.

Ngày 25-8, trao đổi với PLO, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xác nhận huyện có ban hành văn bản như trên. Bà Hiền khẳng định huyện không cấm lực lượng trên ra khỏi, đi vào huyện Củ Chi mà tạo điều kiện cho lực lượng trên đi theo sự phân công.

Bà Hiền lý giải biến thể virus Sars-CoV2 lây nhiễm mạnh, trong khi đó có một số cán bộ y bác sĩ, chiến sĩ về quê thăm gia đình. Từ đó, đã gây ra một số chuỗi lây nhiễm ở địa bàn huyện. Do đó, huyện quyết định ra văn bản trên để kiểm soát lực lượng này khi ra vào địa bàn.

Bà Hiền cho biết ngay hôm qua có một bác sĩ từ Bình Thạnh về thăm gia đình ở Củ Chi. Khi vị bác sĩ này quay trở lại cơ quan đã test ra dương tính với COVID-19. Hiện truy vết ra đến hơn 100 người là F1, F2 liên quan tới ca nhiễm này.

“Cán bộ, y bác sĩ và lực lượng chiến sĩ cũng cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 để mang lại hiệu quả tốt nhất. Đối với những trường hợp đi làm nhiệm vụ, các chốt kiểm soát sẽ tạo điều kiện, không có tình trạng chốt chặn, không cho lực lượng trên ra vào huyện Củ Chi” - bà Hiền khẳng định.

Hiện UBND huyện Củ Chi luôn có lực lượng hỗ trợ, tạo điều kiện, xét nghiệm cho lực lượng trên khi ra vào huyện. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ công an cũng được thực hiện ba tại chỗ để đảm bảo phòng chống dịch. UBND huyện đã đưa ra nhiều biện pháp với mục tiêu bảo vệ vùng xanh của huyện.