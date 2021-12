Sáng 10-12, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc. Kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.



Ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại kỳ họp: Ảnh: CÔNG NGUYÊN



Tại kỳ họp, ông Lê Hữu Hoàng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, trong năm 2021, UBND tỉnh đã tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19; chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước giảm 6,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó GRDP theo ngành kinh tế giảm 6,71%. Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 4,81%; khu vực dịch vụ giảm 10,72%.



Khách quốc tế đến Khánh Hòa. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Do tình hình dịch COVID-19 đợt thứ 4 bùng phát kéo dài đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về cung ứng nguyên liệu, vận chuyển, đứt gãy chuỗi cung ứng,...

Đến nay, cơ bản các doanh nghiệp công nghiệp đã hoạt động trở lại trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả phòng chống dịch nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, vốn cho hoạt động sản xuất, lao động,...





Khánh Hòa từng bước khôi phục, phát triển kinh tế sau dịch. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nặng nề các đơn vị lữ hành, các cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ liên quan.… Năm 2021, doanh thu du lịch đạt 2.430 tỷ đồng (giảm 52,2% so cùng kỳ năm trước). Số lượt khách lưu trú đạt 642 nghìn lượt (giảm 48,5%) với 1.845 nghìn ngày khách lưu trú (giảm 50,8%). Trong đó khách quốc tế đạt 22,7 nghìn lượt (chủ yếu là khách quốc tế ở lại trong nước do dịch COVID-19 của nhiều tỉnh tiếp tục đi du lịch tại Nha Trang) giảm 94,8% so với cùng kỳ, với 111,5 nghìn ngày khách lưu trú, giảm 94,4% so với cùng kỳ.



Dự báo, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tỉnh Khánh Hòa, tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chịu đựng của nền kinh tế.

Khánh Hòa cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Cùng đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm. Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.