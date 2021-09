Đại diện Công an TP Tuy Hòa giải thích theo điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp công bố vi phạm, không có lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Do đó, Công an TP Tuy Hòa không gửi thông báo đến cơ quan hoặc địa phương cư trú của ông B. sau khi ông này bị xử phạt vi phạm hồi tháng 1-2020.