Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 24-1, một khối không khí lạnh đã tiến gần biên giới phía bắc nước ta.

Dự báo tối 24-1 (tức 30 tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc, một số nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; ngày mai (mùng 1 tết) mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa, riêng đêm nay và sáng mai có lúc mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai trời rét đậm.

. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trưa cùng ngày nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa giông, có nơi mưa to. Đặc biệt, tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Chi Lăng xuất hiện mưa đá làm ảnh hưởng phần nào đến việc mua sắm tết của người dân.

Tại xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, hạt mưa đá có đường kính khoảng trên dưới 1 cm. Theo nhiều người dân ở địa phương, chưa có năm nào lại xảy ra mưa đá vào thời điểm cận tết như thế này.

Trong khi đó tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng cũng ghi nhận có hiện tượng mưa đá, tuy nhiên mật độ mưa không dày.