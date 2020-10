Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ các trí thức kiều bào tiêu biểu

Sáng 29-10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo TP.HCM đã có buổi gặp gỡ với với 18 đại biểu kiều bào tiêu biểu là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, doanh nhân từ 9 quốc gia gồm Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Đây là buổi gặp gỡ trước thềm Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam, sẽ diễn ra sáng mai (ngày 30-10) tại TP.HCM.



GS-TS Đặng Lương Mô phát biểu tại buổi gặp với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Tại buổi gặp gỡ hôm nay, các kiều bào đã góp ý về định hướng phát triển kinh tế TP.HCM, vấn đề thu hút đầu tư, môi trường, an sinh xã hội...

GS-TS Đặng Lương Mô (kiều bào Nhật Bản) đã đề nghị TP có chính sách yêu cầu nhà đầu tư chuyển giao công nghệ để làm cơ sở cho doanh nghiệp trong nước sản xuất ra sản phẩm có giá trị cao, làm giàu cho đất nước.

Dẫn chứng từ Ấn Độ, ông Mô cho biết đất nước này đã dành hàng chục năm để nghiên cứu phần mềm nhưng thu nhập đầu người cũng chỉ khoảng 2.200 USD, thấp hơn Việt Nam (hiện khoảng 2.800 USD). “Những năm gần đây, Ấn Độ đã chuyển dần sang phát triển phần cứng, tạo ra sản phẩm vật chất nhiều giá trị kinh tế hơn” – ông Mô nói.

Còn ông Steve Bùi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, đề nghị TP cần ứng dụng công nghệ số trong giám sát an ninh để tạo sự an tâm, an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài khi vào TP đầu tư.

Ngoài ra, TP cũng cần có những yêu cầu bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp trong nước tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm quản lý chứ không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp lao động giá rẻ.

Phát biểu tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho biết năm 2020 dưới tác động của dịch COVID-19, đã làm ảnh hưởng trực tiếp và nhanh chóng đến các kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, trước những khó khăn trên, TP liên tục nỗ lực để vượt qua, tập trung thực hiện có kết quả mục tiêu kép là duy trì kết quả phòng chống dịch, đồng thời nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế theo điều kiện bình thường mới.

“Để thực hiện được mục tiêu kép này, ngoài các yếu tố chung sức đồng lòng, đoàn kết quyết tâm thì nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là “chuyển đổi số” – ông Nên nói.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi gặp với kiều bào. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, một trong những nỗ lực của TP là xây dựng các chính sách phát triển mạnh mẽ kinh tế số dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng phân tích nhiều lợi thế của TP.HCM để chuyển đổi số như tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp năng động và sáng tạo, thị trường đủ lớn và đủ độ thách thức để tạo động lực chinh phục cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về phía người tiêu dùng, ở TP.HCM có tâm lý tiêu dùng cởi mở, thích thay đổi, sẵn sàng chấp nhận cái mới. TP cũng là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng vào với nhiều trường đại học, cung cấp nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản, tập trung các mô hình công nghệ số, dịch vụ số mới…

Tuy nhiên, TP cũng phải đối mặt với những hạn chế và khó khăn trong công cuộc chuyển đổi số, như mức chi ngân sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin vào khoảng 0.4%. Trong khi đó trung bình các quốc gia dành cho công nghệ thông tin trung bình 1% ngân sách. Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa nhỏ nhận thức về chuyển đổi số còn khác nhau, còn nhiều doanh nghiệp e ngại, né tránh hoặc chưa dám tiếp cận do gặp khó khăn, trong đó có thiếu vốn.

“Tôi tin rằng, cùng với quyết tâm chung, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, người dân và các ý kiến đóng góp tâm huyết của quý bà con kiều bào sẽ là những nhân tố quan trọng giúp TP chúng ta thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số” – ông Nên nói.

Còn với các ý kiến của kiều bào, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết đó là những góp ý rất sâu sắc. Ông cho rằng, lãnh đạo TP.HCM cũng cần định vị lại mình, quan tâm đến cảm xúc của người dân trên từng lĩnh vực, quan tâm đến sự an toàn, an tâm của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước về môi trường đầu tư và quản trị để tạo tiền đề cho doanh nghiệp thành công trên nhiều lĩnh vực.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Nên mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến mổ xẻ, phân tích sâu sắc với tinh thần chân tình, thẳng thắn, không né tránh của kiều bào để TP.HCM tiếp thu và biến thành hành động cụ thể giúp kiều bào yên tâm hơn, có nhiều cơ hội, cảm thấy tự hào khi trở về hợp tác với quê hương.