Mở rộng điều tra vụ Đường ‘nhuệ’, làm rõ nghi vấn bảo kê

“Không có tiêu chí nào nói phải đeo mặt nạ chống giọt bắn” Tại cuộc họp báo, PV cũng đặt câu hỏi liên quan đến những bất cập khi học sinh đi học trở lại phải đeo mũ chống giọt bắn, đeo khẩu trang trong phòng không bật điều hòa trong khi thời tiết nắng nóng. Một số địa phương có hướng cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại nhưng không học bán trú khiến phụ huynh gặp khó khăn… Trả lời, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay quan điểm của bộ là đã đi học thì phải an toàn. “Vấn đề an toàn phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế” - ông Độ nhấn mạnh. Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ GD&DT, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thế nào là an toàn. Trên cơ sở khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT đã ban hành hai bản xây dựng tiêu chí đánh giá thế nào là một nhà trường an toàn. Theo đó, Bộ GD&ĐT đưa ra 15 tiêu chí đánh giá, trong đó có các tiêu chí “cứng” là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn toàn bộ nhà trường và không tổ chức hoạt động tập thể. “Không có tiêu chí nào nói phải đeo mặt nạ chống giọt bắn” - ông Độ nói. Ông cũng cho hay Bộ Y tế cũng không có hướng dẫn phải đeo mặt nạ chống giọt bắn, đây là sự sáng tạo của các địa phương.