Đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” của ngành Trưởng Công an phường Đa Kao (quận 1) Trần Hải Đăng cho hay xuất phát từ tinh thần san sẻ, góp phần chăm lo cho đời sống người dân trên địa bàn nên ngay từ đầu, chúng tôi đã kêu gọi các tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân từ nhiều nơi giúp đỡ cho bà con trong phường. Cũng theo ông Đăng, hiện công an phường Đa Kao đang cố gắng thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an ninh trật tự, quản lý người dân trên địa bàn phường chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch, vừa góp phần trong việc chăm lo đời sống cho người dân. “Có những nhân sự trong công an phường hiện không dám về nhà vì ngại lây nhiễm cho gia đình” - Trưởng Công an phường Đa Kao chia sẻ. Anh Đăng chia sẻ thêm từ khi dịch diễn biến phức tạp, công an phường đã vận động được các mạnh thường quân hỗ trợ khẩu trang, bao tay cho trạm y tế phường; hỗ trợ gạo cho bảo vệ phường (10 kg/người), chăm lo cho các hộ người già neo đơn mỗi ngày hai bữa... Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục trao tặng 800 phần quà của một đơn vị thiện nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong phường.