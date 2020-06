Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có tân Giám đốc công an tỉnh

Sáng 27-6, tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải (52 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.



Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.L



Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1-7-2020, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ và chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải chính thức được luân chuyển, điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ông mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng ổn định và bắt tay ngay vào công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, sâu sát, gương mẫu. Tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm... từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh…



Bí Thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa cho Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Lê Khắc Thuyết và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu. Ảnh: Đ.L.

Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn những cống hiến quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trong suốt thời gian công tác cho lực lượng Công an Nghệ An nói riêng và sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói chung.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, mong muốn trong vai trò, trọng trách mới, Đại tá Võ Trọng Hải sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng nắm bắt công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với Công an Nghệ An.

Trước đó, chiều 26-6, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết (53 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam (53 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Bộ công an cũng điều động Đại tá Võ Trọng Hải; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.



Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho Đại tá Lê Khắc Thuyết và tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: Đ.L



Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết và mong muốn tân giám đốc Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn lực lượng công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm phi truyền thống.