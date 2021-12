Ngày 31-12, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chiến (49 tuổi) và Lê Văn Hùng (52 tuổi) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Bị can Bùi Văn Chiến. Ảnh: CA

Ông Chiến nguyên là Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương; trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Lê Văn Hùng là nguyên kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.



Bị can Lê Văn Hùng và Bùi Văn Chiến. Ảnh: CA

Trước đó, năm 2020, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tương Dương được giao mở ba lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ cấp xã trên địa bàn Tương Dương. Kinh phí được cấp mở lớp là hơn 234 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Chiến và ông Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập hồ sơ thanh quyết toán khống ngân sách Nhà nước với số tiền trên khi chưa mở ba lớp tập huấn, bồi dưỡng. Hiện số tiền nêu trên đã nộp lại cho nhà nước.

Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục điều tra vụ án.