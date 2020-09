Nữ CSGT dẫn đoàn TP.HCM: Họ thực sự là ai?

Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) gồm 58 thành viên đã chính thức ra mắt từ ngày 25-8.

Trong một tháng qua, các bóng hồng liên tục tham gia nhiều hoạt động dẫn đoàn, tuần tra, xử lý vi phạm,.. và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân TP.



Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn TP.HCM đã ra mắt được một tháng. Ảnh: LÊ THOA

Nữ CSGT mảnh mai lại mê mẩn tốc độ

Trong số đó, có 14 nữ CSGT đăng ký trực tiếp lái xe mô tô đặc chủng vì lỡ mê tốc độ, bánh lái của con ngựa sắt 250 phân khối này. Nhưng ít ai biết đa phần các chị đều làm công tác văn thư, xử lý vi phạm, nhưng khi đã ngồi lên mô tô đặc chủng thì mạnh mẽ, quyết liệt không khác gì các “đấng mày râu”.

Được nhiều chị em trong đội hình khen là người dũng mãnh nhất, lái giỏi nhất, Đại úy Võ Thùy Linh (Đội CSGT Phú Lâm) chính là cô gái được trình diễn dẫn đoàn ở vị trí dẫn đầu trên con ngựa sắt số 01. Chị Linh cũng có đôi lần thử sức với con xe 750 phân khối dành cho nam giới được nhiều chị em tán dương.



Đại úy Võ Thùy Linh, Đội CSGT Phú Lâm (bìa phải) dịu dàng tiếp dân ở trụ sở đơn vị. Ảnh: LÊ THOA

Dịu dàng khi tiếp dân, xử lý vi phạm ở trụ sở, nhiều đồng nghiệp không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy chị Linh mạnh mẽ trên chiếc mô tô đặc chủng. “Nó mê xe đặc chủng lắm, nghe nói thành lập đội nữ CSGT dẫn đoàn là nó y hệt cá gặp nước” – một nữ đồng nghiệp của chị Linh kể.

“Hồi mới đi tập với đội hình, chiều nào xong việc cũng thấy nó lôi cọc tiêu ra dựng, rồi một mình tập ở sân đơn vị. Nó nhiệt huyết, quyết tâm lắm” – chị đồng nghiệp kể tiếp.

Khác với dáng vẻ kiêu hãnh, mạnh mẽ khi ngồi trên xe đặc chủng, ở ngoài, chị Linh bẽn lẽn và khiêm tốn hơn rất nhiều. Chị bảo, chị mê ngành CSGT từ nhỏ, khi còn trên giảng đường, chị cũng từng tập qua xe đặc chủng, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ trở thành một nữ CSGT dẫn đoàn, uốn lượn với con ngựa này.

“Với xe đặc chủng, chỉ biết đó là đam mê, chỉ cần được ngồi lên nó là cảm giác thích không gì tả nổi, càng tập càng thích” – chị Linh nhiệt thành nói.



Đại úy Võ Thùy Linh, Đội CSGT Phú Lâm tự dựng cọc tiêu để luyện tập sau giờ hành chính tại đơn vị. Ảnh: LÊ THOA



Khi được hỏi chị có lường trước khó khăn, thậm chí là nguy hiểm khi chọn cưỡi lên chiếc xe này, chị Linh cười: “Nhiệm vụ nào cũng có khó khăn, đã mê rồi thì mình bất chấp, không nghĩ nhiều. Chỉ sợ các anh chê mình lớn tuổi mà không chọn mình thôi”.

Nhớ về lần đầu được dẫn đoàn thực sự sau khi đội hình được ra mắt, chị Linh ngại ngùng: “Nói thật là mình hơi khớp khi thấy các giao lộ đông xe, nhiều người dân chưa kịp nhường đường, mình hơi bối rối chưa biết phát loa thông báo sao cho đúng. Sau lần dẫn đó thì mình mạnh dạn, thuần thục hơn” – chị Linh kể.

Tuyệt kỹ để thuần phục được con ngựa chiến này của chị Linh chỉ đơn giản là phải cảm nhận được nó. Chị bảo: “Khi ngồi lên xe, mình phải để cho toàn bộ thân thể kết hợp, ngoài tay, chân thì phần đầu, cổ, eo cũng phải uốn lượn theo. Nhất là phải cảm nhận được ga, cảm nhận được tiếng động cơ thì mới chủ động điều khiển nó được. Nói chung mình thích nó thì lái được thôi…”.

“Bánh bèo mà cũng dám ngồi lên xe đặc chủng”

Là bóng hồng duy nhất của Đội CSGT Bàn Cờ, Thượng úy 9X Cao Thị Hồng Ngọc rất được các nam đồng nghiệp quan tâm, không ai nghĩ có ngày chị Ngọc cũng oai phong trên xe đặc chủng y hệt các anh.



Thượng úy Cao Thị Hồng Ngọc, Đội CSGT Bàn Cờ là bóng hồng duy nhất của đơn vị, phụ trách công tác tham mưu. Ảnh: LÊ THOA

Phụ trách công tác tham mưu – tổng hợp của đơn vị, phòng làm việc của chị Ngọc bộn bề giấy tờ, kèm theo nhiều sticker dễ thương ghi chú công việc trên tường. Các nam đồng nghiệp chòng ghẹo: “Nó điệu đà, bánh bèo lắm, không ai nghĩ nó cũng dám ngồi lên xe đặc chủng”.

Kể về những ngày mới tập luyện với công tác dẫn đoàn, tối nào chị Ngọc cũng phải về xoa bóp, cạo gió vì đau nhức và say nắng. “Bình thường toàn ngồi phòng máy lạnh làm việc nên khi ra ngoài chạy xe khiến mình chưa quen, thấy rất mệt mỏi. Nhưng khi đã tập được thì thấy thích và phấn khích lắm, chỉ thích tăng cường độ, tập nhiều bài khó hơn, càng mong được dẫn đoàn thực tế” - chị Ngọc kể.



Khi ra đường tuần tra, Thượng úy Cao Thị Hồng Ngọc thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ảnh: LÊ THOA

Nhớ lại những sai sót trong lần đầu làm quen với xe, chị Ngọc cười lớn: “Còi hụ hay quên bật, các anh nhắc hoài à. Lúc dừng xe toàn quên gạt chống xuống thế là bị xe đè, trầy xước, vừa đau vừa buồn cười vì quê…”.

Gần một nửa nữ CSGT có gia đình, con nhỏ

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC08 cho biết, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn gồm 58 người được lựa chọn trên hơn 100 nữ CSGT trực thuộc Phòng.

Số cán bộ này phải được thông qua các bước xét duyệt, tuyển chọn nghiêm ngặt, có ngoại hình, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kỷ luật cao và có khả năng ứng biến nhanh trong các tình huống.



Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC08 đã trực tiếp có mặt trong thời gian các nữ CSGT dẫn đoàn luyện tập. Ảnh: LÊ THOA

Riêng đối với 14 nữ CSGT tham gia đội hình trực tiếp điều khiển xe mô tô dẫn đoàn được chọn từ các nữ CSGT có tố chất để đào tạo, tập huấn chuyên sâu các kỹ năng lái xe an toàn và nghiệp vụ dẫn đoàn.

Theo Trung tá Bình, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn được thành lập với mục đích trước mắt là để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đây được xem là tiền đề, là nền tảng để Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn này trực tiếp dẫn và bảo vệ đoàn cho các chính khách, nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo, đại biểu là nữ giới khi đến thăm và làm việc chính thức tại TP.HCM trong thời gian tới.

“Từ trước đến nay, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào thì các nữ CSGT cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua đội hình nữ CSGT dẫn đoàn cũng đã tham gia dẫn và bảo vệ an toàn cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, tham gia điều hòa giao thông và tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường kiểu mẫu, chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an TP thành công….” – Trung tá Bình đánh giá.



Sau khi ra mắt, nữ CSGT dẫn đoàn đã tham gia dẫn đoàn thực tế, tuần tra, xử lý vi phạm. Ảnh: LÊ THOA

Phó Trưởng phòng PC08 khẳng định: “Cá nhân tôi cùng lập thể lãnh đạo Phòng PC08 có sự kỳ vọng rất lớn vào kết quả mà đội hình nữ CSGT sẽ mang lại, sắp tới sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI”.

Trung tá Nguyễn Văn Bình thông tin, điều đáng nói, các nữ CSGT dẫn đoàn đến từ nhiều lĩnh vực công tác, nhiều đơn vị khác nhau trực thuộc Phòng. Trong đó tập trung chính vẫn là các cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các Đội, Trạm CSGT và đến từ Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Đội Tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông.

Đây đều là cán bộ chủ yếu được làm việc ở trụ sở đơn vị, ít khi có dịp ra mặt đường.

Đặc biệt, trong số 58 cán bộ, có gần một nửa nữ CSGT đã có gia đình và con nhỏ. Dù vậy, từ khi kế hoạch mới được ấp ủ và còn dang dở trên bàn giấy thì Phòng PC08 đã nhận được sự hăng hái, nhiệt tình xung phong tham gia của nhiều “bóng hồng”.



Nữ CSGT TP.HCM đang khuyên một thanh niên đo nồng độ cồn. Ảnh: LÊ THOA

Trung tá Bình cũng cho biết thêm, kế hoạch thành lập, tổ chức tập huấn và đưa vào hoạt động của Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đến thời điểm hiện tại cơ bản đã đạt được một số thành công nhất định. Đó cũng là nhờ vào sự hăng hái, nhiệt tình tham gia, tinh thần trách nhiệm vượt qua khó khăn của 58 nữ CSGT.

“Đội hình này đã nâng cao hình ảnh của nữ CSGT lên một tầm cao mới. Với những tố chất, kỹ năng, kinh nghiệm sẽ góp phần xây dựng hình ảnh CSGT nói chung và nữ CSGT nói riêng ngày càng bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong mắt người dân TP, cả nước và quốc tế” – Trung tá Bình khẳng định.

Dễ chịu dù bị nữ CSGT dẫn đoàn kiểm tra cồn Đây là lần đầu tiên em được nữ CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Nhờ chị nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng nên em thấy dễ chịu hơn. Trước đây em cũng đã từng được các anh CSGT kiểm tra nhưng lúc đó thấy áp lực hơn nhiều. Em Đ. (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh)