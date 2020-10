Phó thủ tướng: Còn 16 người đang mất tích ở Trà Leng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói tại phiên họp. Ảnh: VGP

Theo ông Trịnh Đình Dũng, mưa bão là kẻ thù đối mặt, còn sạt lở đất là kẻ thù không biết xuất hiện lúc nào, do đó ứng phó vô cùng khó khăn, nên thiệt hại sau bão là vô cùng lớn, không chỉ ở miền Trung mà các tỉnh trung du miền núi phía Bắc cũng như vậy.

Cơn bão đi quá nhanh với cấp độ rất mạnh nên đã gây hậu quả rất lớn. Đến nay, đã có 230 người chết và mất tích do mưa lũ, sạt lở đất và do người dân gặp sự cố trên biển, như 2 tàu của Bình Định bị chìm trên biển do chết máy.

Phó thủ tướng cho biết, hiện nay các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó tập trung bốn công việc trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quyết liệt tìm kiếm người mất tích ở Quảng Nam, đặc biệt là ở huyện Nam Trà My . “Tại xã Trà Leng , theo thông tin mới nhất, còn 16 người đang mất tích” – ông Dũng nói.

Thứ hai, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, trước hết là sửa chữa nhà cửa với hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, tất cả nhà cấp 4 bị bay mái; hỗ trợ lương thực thực phẩm thuốc men. Cùng với đó, khắc phục hậu quả sau cơn bão, sửa chữa hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, giao thông, công trình trường học, bệnh viện, công sở, các công trình dịch vụ…

Thứ ba, tập trung ứng phó với bão lũ, cả cơn bão sắp tới, lũ đang lên ở miền Trung. “Rà soát tất cả khu vực nguy hiểm để sơ tán dân, mặc dù chúng ta có bản đồ tổng thể nhưng chưa có chi tiết từng xã, cần tiếp tục đầu tư cho việc này” – ông Dũng nói.

Thứ tư, tập trung phục hồi sản xuất, đây là nhiệm vụ thường xuyên, trong đó có vấn đề hỗ trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp tục tổng hợp yêu cầu của các địa phương để Thủ tướng có quyết sách phù hợp hỗ trợ khôi phục các hạ tầng thiết yếu nhất, phục hồi sản xuất.