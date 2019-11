Phó Thủ tướng: Xử lý cán bộ nếu bao che cho công ty Alibaba

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Alibaba.



Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Theo đó, qua xem xét báo cáo của Bộ Công an, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để sớm đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có.

Trong quá trình điều tra nếu phát hiện có sự bao che của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước thì cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản khi đã để xảy ra vụ án trên địa bàn. “Nếu nếu phát hiện có vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, UBND cả tỉnh trên cả nước Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản. Đồng thời, tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.