Phóng viên Pháp Luật TP.HCM bị dọa giết cả nhà

Liên tục trong ngày 3-5, PV Lê Tấn Lộc của Pháp Luật TP.HCM phụ trách địa bàn các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa bị một số đối tượng gọi điện thoại đến dọa sẵn sàng bỏ vài tỉ đồng thuê người giết anh và người thân.



Cơ quan chức năng vào cuộc

Chiều 3-5, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết đã đề nghị Công an TP Tuy Hòa bằng nhiều biện pháp bảo vệ gia đình nhà báo Lê Tấn Lộc trước sự khủng bố tinh thần của một số kẻ xấu.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cũng đã đề nghị Công an tỉnh Phú Yên có những biện pháp cần thiết nhằm điều tra, xác minh những người khủng bố và bảo vệ gia đình nhà báo Lê Tấn Lộc.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cũng cho hay đã chỉ đạo Công an TP Tuy Hòa làm rõ đối tượng, động cơ của những kẻ dọa dẫm, đồng thời có biện pháp bảo vệ công dân Lê Tấn Lộc. Lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho biết đã phân công điều tra viên tiến hành điều tra làm rõ sự việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, Ban Biên tập Pháp Luật TP.HCM phát đi công văn khẩn gửi đến Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ điều tra vụ việc và bảo vệ nhà báo Lê Tấn Lộc cùng gia đình. Ban Biên tập Pháp Luật TP.HCM kịch liệt phản đối những hành vi xem thường pháp luật, đe dọa đến tính mạng người khác của nhóm người này và đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm theo quy định.



Khách sạn Volga liên quan trong vụ tranh chấp vay tài sản mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu. Ảnh: PV

Liên tiếp bị dọa giết

Theo trình báo của nhà báo Lê Tấn Lộc với Công an TP Tuy Hòa, lúc 6 giờ 51 phút cùng ngày, một phụ nữ gọi đến từ số điện thoại 0905032193, tự xưng là bạn đọc, có nhu cầu gửi đơn phản ánh và dò hỏi địa chỉ nhà.

Đến hơn 7 giờ, cũng từ số điện thoại này nhưng người phụ nữ tự xưng là người nhà của ông Mai Thanh Tùng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa rồi chửi bới, mạt sát nhà báo Tấn Lộc. “Mặc dù tôi nói tôi không làm gì ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Mai Thanh Tùng hay của người thân ông ta nhưng người phụ nữ này vẫn lớn tiếng nói rằng đang cho người từ Nha Trang ra Tuy Hòa xử tôi. Người phụ nữ này nói biết rõ địa chỉ nhà tôi, nơi các con tôi học. Chị ta nói đang kiện đòi gần 100 tỉ đồng nên sẵn sàng bỏ ra vài tỉ đồng để thanh toán cả gia đình tôi rồi đi tù” - nhà báo Lê Tấn Lộc trình báo.

Báo cáo nhanh về Pháp Luật TP.HCM, PV Lê Tấn Lộc cho biết trong ngày, thêm một người đàn ông nhiều lần gọi đến từ số điện thoại 0961933021 tự giới thiệu là ở TP Nha Trang, đang đi tìm hai người con của nhà báo Tấn Lộc để xử. Người này còn đọc rõ họ tên, năm sinh, trường của hai con nhà báo Tấn Lộc đang học.

Đã tìm ra số điện thoại lạ

Đầu tháng 4-2019, nhà báo Lê Tấn Lộc nhận được một bài viết của cộng tác viên liên quan đến một số vấn đề về thủ tục tố tụng quanh vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản ở TP Nha Trang từ tòa soạn Pháp Luật TP.HCM gửi ra. Tòa soạn yêu cầu anh đến TAND TP Nha Trang xác minh thông tin, bổ sung tư liệu. Ngày 26-4, Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Tòa xử “siêu nhanh”” sau 15 ngày thụ lý.

Trong các cuộc gọi, người phụ nữ và người đàn ông nói trên còn khoe rằng TAND TP Nha Trang cho họ biết PV Tấn Lộc là người gọi điện thoại lấy thông tin, viết bài.

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết người phụ nữ nhiều lần gọi điện thoại có lời lẽ uy hiếp anh Lê Tấn Lộc là bà Chu Thị Ngọc Hiền, trú ở phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Bà Hiền là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa ông Mai Thanh Tùng (ở 16/2 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) với bị đơn là Công ty TNHH Thiên Hải Phú (trụ sở tại phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang).

Nguyên đơn Mai Thanh Tùng hiện đang công tác tại Công an TP Nha Trang.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.