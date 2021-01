Thứ trưởng Bộ Công an được thăng hàm Thượng tướng

Chiều 23-1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn nói riêng và của toàn lực lượng CAND nói chung.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và sự tiến bộ, trưởng thành của ông Sơn cũng và lực lượng CAND.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn được đánh giá là một đảng viên, sĩ quan CAND tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng; phong cách làm việc trách nhiệm, sâu sát, tận tụy; có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Trước đó, Bộ Công an cũng tổ chức trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho sáu sĩ quan cao cấp của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng được thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng.

Ba người còn lại là Đại tá Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Phan Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tình báo và Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đều được thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tướng.