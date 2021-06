Ổ dịch trong công nhân tại Bình Dương đang lan nhanh Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là trong công nhân. Riêng sáng 23-6, Bình Dương ghi nhận thêm 23 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại Bình Dương lên 164 trường hợp (tính từ đợt dịch thứ 4).

Lực lượng chức năng ở TP Thuận An liên tục đi tuyên truyền nhắc nhở người dân. Ảnh: LÊ ÁNH Hiện tại, chính quyền địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn thị xã Tân Uyên, TP Thuận An và một số phường của TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An. Ngoài ra, tại những địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 thì các chợ tự phát buộc phải dừng hoạt động. Hoạt động vận tải hành khách ở các địa phương này cũng phải tạm dừng. Đến thời điểm này, Bình Dương đã nâng mức cảnh báo về dịch COVID-19 lên mức cao nhất.