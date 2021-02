Thủ tướng: 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

53,9 tỉ USD là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nền kinh tế tiếp tục có dấu hiệu phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 22,2% so với tháng 1-2020, hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,9% so với cùng kỳ.