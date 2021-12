Sáng 18-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (1991-2021).



Thủ tướng đánh giá, trong 3 thập niên qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã tận dụng tốt các tiềm năng và lợi thế hiếm có của mình, luôn duy trì mức tăng trưởng cao so với bình quân cả nước, trong đó có nhiều năm liên tiếp tăng trưởng hai con số.

Đến nay, quy mô kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ tư trong 63 tỉnh, thành của cả nước. GRDP bình quân đầu người luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu, tăng gần 30 lần so với thời điểm thành lập tỉnh cách đây 30 năm. Mỗi năm tỉnh đóng góp gần 5% tổng thu ngân sách nhà nước và là một trong 5 tỉnh, TP có đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh:MT

Theo Thủ tướng, trong khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bà Rịa- Vũng Tàu đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, chủ động từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, an dân tiếp tục được thực hiện tốt, nhất là với những người yếu thế, những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.



Thủ tướng nhấn mạnh, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Với những khó khăn, thử thách trước mắt, tỉnh phải cố gắng hơn rất nhiều lần để bù đắp những thiệt hại vừa qua, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025.



Thúc đẩy đầu tư các dự án về cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế toàn vùng (Ảnh đường liên cảng gần cầu Phước An nối Bà Rịa-Vũng Tàu với Đồng Nai):TK

Từ đó, Thủ tướng đề nghị Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII về “Nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2025”.

Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, quyết tâm triển khai quyết liệt, hiệu quả, thành công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu-Ảnh:MT

Tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, thúc đẩy tái mở cửa, nối lại các chuỗi cung ứng và thị trường lao động. Nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu trong năm 2021, đồng thời tạo đà vững chắc cho tăng trưởng kinh tế nhanh trong năm 2022.



Phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của một tỉnh nằm ở trung tâm của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó tập trung phát triển mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo.

Phát huy lợi thế là 1 trong 2 cảng biển nước sâu của quốc gia, nhất là hệ thống cảng biển đặc biệt Cái Mép-Thị Vải, nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Phát triển mạnh du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng mới.



Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tám dự án-Ảnh:MT

Thúc đẩy các sáng kiến, chương trình, dự án liên kết vùng, trước hết là hợp tác với các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để từ đó cùng nhau mở cửa kinh tế, thực hiện các dự án đầu tư chung về cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế toàn vùng như: sân bay Long Thành, cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải, cao tốc đường bộ và đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu...