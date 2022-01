UBND TP.HCM vừa có Quyết định 318 về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP giai đoạn 2020-2035” năm 2020-2025.

Quyết định này hủy bỏ Quyết định 2655 ngày 28-7-2020 của UBND TP ban hành kế hoạch hành động về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông.

Kế hoạch mới này nhằm xây dựng và phát triển khu vực phía Đông TP (TP Thủ Đức) thành Đô thị sáng tạo, tương tác cao và là khu vực dẫn dắt kinh tế TP và Vùng TP trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao.

Năm 2035, TP Thủ Đức thu hút 100.000 dân cư đến sinh sống, làm việc

Theo UBND TP.HCM, Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao sẽ trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của TP và khu vực dựa trên nền tảng phát triển mũi nhọn là nền kinh tế tri thức và hợp tác phát triển. Bằng cách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, TP.HCM sẽ hình thành được nguồn nhân lực tiên tiến, tăng cường kết nối để tạo cơ hội mới, cân bằng phát triển và môi trường thiên nhiên.



Một góc TP Thủ Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG GIANG

Kế hoạch này đã đặt ra những chỉ tiêu cơ bản cho khu đô thị phía Đông. Cụ thể, đến 2025 sẽ lập định hướng khung phát triển và chiến lược, xây dựng cơ chế - tổ chức, xác định nhóm ngành ưu tiên, thiết lập hợp phần 3 Nhà (Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà giáo dục). Đồng thời, phê duyệt và công khai quy hoạch chung TP Thủ Đức và quy hoạch phân khu các khu vực trung tâm đổi mới sáng tạo.

Dự kiến Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao này sẽ thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia.

Hình thành quỹ đất phát triển khoảng 100 ha, tập trung chính vào các trụ cột kinh tế sáng tạo có sẵn như Khu Công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu Đại học Quốc gia TP.

Đạt mức 25% dân số sử dụng phương tiện công cộng; tăng 60% số km đường phục vụ giao thông công cộng sau năm năm; Hoàn thành khép kín Vành đai 2 và triển khai xây dựng quốc lộ 13, Vành đai 3. Hình thành dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 với Bình Dương, triển khai xây dựng cầu Cát Lái, cầu Nhơn Trạch. Cùng với đó là xây dựng, đầu tư hệ thống 5G cho TP Thủ Đức.

Một chỉ tiêu khác được TP đề ra đến năm 2025 là đảm bảo thực hiện an toàn, an sinh xã hội, giảm thiểu thiệt hại cho người lao động và các thành phần hoạt động kinh tế phi chính thức (thay đổi chỗ ở, mất hoặc thay đối việc làm, ...) do tác động của các dự án phát triển đô thị và chuyển đổi công nghệ.

Chỉ tiêu đến năm 2035 là tỉ trọng GDP của TP Thủ Đức đóng góp 1/3 GRDP của TP.HCM và 7% GDP cả nước. Thu hút 100.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 80.000 kỹ sư và chuyên gia; và nhiều chỉ tiêu khác về giao thông công cộng, công viên vui chơi, hệ thống kiểm soát ngập, đảm bảo chống ngập tới tần suất 80%…

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông, nhà ở

Để đạt được những mục tiêu đó, TP.HCM sẽ tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 theo định hướng đô thị sáng tạo. Đồng thời, TP sẽ lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, phù họp điều kiện thực tế và định hướng phát triển đô thị sáng tạo tại khu vực.

TP cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử TP và đề án. Xây dựng chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ số, quy định ưu đãi cho người sử dụng các khu trọng điểm sáng tạo từng bước thực hiện số hóa dữ liệu, chuyển đổi kỹ thuật số trong công nghiệp, tài chính...



Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ phát triển trung tâm công nghệ tài chính quốc tế gắn với chương trình chuyển đổi số của TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về cơ sở hạ tầng, TP dự kiến tổ chức lập quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cho TP Thủ Đức phù hợp theo định hướng đô thị sáng tạo, tương tương tác cao. Nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng 50-60% nhu cầu đi lại của người dân tại Đô thị sáng tạo phía Đông đến năm 2040, nâng cao tỉ lệ người sử dụng giao thông công cộng tại khu vực từ 10% lên 25% trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Về quản lý hành chính, TP sẽ rà soát, bổ sung, điều chỉnh tất cả thủ tục hành chính có liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, thuế, hải quan… Ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp độ cao hơn để giải quyết các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Lập kế hoạch và triển khai các dự án hợp tác có tính kết nối liên ngành, liên quận, liên kết vùng trên các lĩnh vực như xây dựng kết cấu hạ tầng, môi trường, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triến công nghệ cao và kinh tế tri thức.

Về nguồn nhân lực, TP sẽ xây dựng Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực. Xây dựng các chương trình thu hút, trọng dụng nhân tài đến sống và làm việc tại khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông.

Các chương trình kêu gọi đầu tư ưu tiên các dự án phát triển đô thị có quy mô trên 10 ha, các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở cao tầng dọc các trục và hành lang giao thông trọng điểm trong phạm vi bán kính 500 m -1.000 m xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị (ga metro).

6 nhóm chính sách phát triển tại các khu vực trọng điểm - Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ phát triển trung tâm công nghệ tài chính quốc tế gắn với chương trình chuyển đổi số của TP. Bao gồm các ngành nghề như chứng khoán, phân tích dữ liệu, quản lý tài sản, hệ thống dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối, đầu tư, bảo mật, vườn ươm khởi nghiệp. - Khu liên hợp thể dục thế thao Rạch Chiếc sẽ phát triển trung tâm thể thao và chăm sóc sức khỏe. Bao gồm các dịch vụ liên quan đến tập luyện và thi đấu, doanh nghiệp-câu lạc bộ thể thao, nghiên cứu vật liệu, phụ kiện công nghệ, trang phục thể thao thế hệ mới, thể thao điện tử, dược phẩm, thực phẩm và dinh dưỡng, y học cỏ truyền, chăm sóc sức khỏe thể chất. - Khu công nghệ cao phát triển các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, sản xuât mẫu thử, sản xuất sản phẩm sáng tạo công nghệ cao. - Khu Đại học Quốc gia TP phát triển dịch vụ học tập và đào tạo, hợp tác quốc tế, không gian sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, vườn ươm khởi nghiệp. Thu hút các học viện quốc tế liên kết đào tạo, thành lập chi nhánh, thành lập trường tại khu đô thị sáng tạo phía Đông. - Khu đô thị mới Tam Đa phát triển công nghệ nhà ở thích ứng môi trường, năng lượng tái tạo, nông trại cao tâng, đa dạng sinh học, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. - Khu đô thị Trường Thọ sẽ xây dựng một hình mẫu về đô thị tương lai (“living lab”) để sống, làm việc và nghỉ ngơi với sự thử nghiệm hạ tầng cơ sở lý tưởng, quản lý đô thị bằng công nghệ và dữ liệu chung, thích nghi biến đổi khí và vật liệu sinh thái.