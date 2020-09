TP.HCM góp ý về việc sắp xếp quận, phường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa ký văn bản khẩn, gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị tổ chức phản biện xã hội về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.





Hiện nay, nhiều phường ở quận Thủ Đức đã niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến thành lập TP Thủ Đức. ẢNH: THANH TUYỀN.

UBND TP cũng đã gửi toàn văn dự thảo đề án cho cơ quan mặt trận tổ quốc TP, làm cơ sở cho việc tổ chức góp ý, phản biện, nhằm góp phần hoàn thiện đề án, đảm bảo việc triển khai đề án đạt được hiệu quả cao nhất khi trình các cấp thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Hiện nay, các quận, phường thuộc diện sáp nhập đang triển khai thực hiện, thông tin tuyền truyền cho người dân để tổ chức lấy ý kiến. Ngày 3-10, các địa phương nằm trong diện sáp nhập sẽ lấy ý kiến từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày.

Theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã do Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất, ba quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ sáp nhập, hình thành đơn vị hành chính TP trực thuộc TP.HCM (tạm gọi thành phố Thủ Đức).

TP Thủ Đức sau khi được sáp nhập có quy mô dân số hơn một triệu người, diện tích gần 212 km2, kỳ vọng trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển TP. HCM và Đông Nam bộ.

Đối với cấp phường, xã có 19 phường thuộc quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận phải sắp xếp. Trong đó:

- Quận 2: nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh.

- Quận 3: nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu.

- Quận 4: nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13.

- Quận 5: nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12.

- Quận 10: nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2.

- Quận Phú Nhuận: nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

Với phương án tổng thể này, dự kiến sau khi sáp nhập, TP.HCM giảm từ 24 quận huyện xuống còn 22 (16 quận, một thành phố và 5 huyện); giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 (249 phường, 58 xã và 5 thị trấn).