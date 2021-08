Đảm bảo chăm lo cho đời sống của người dân Để chuẩn bị cho giãn cách xã hội kéo dài, ông Mãi cho biết TP sẽ đảm bảo an sinh xã hội, cả về lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để người dân yên tâm, không căng thẳng về tinh thần. TP sẵn sàng cho gói an sinh xã hội lần 3 và lần 4. Nếu giãn cách kéo dài đến ngày 15-9 hoặc lâu hơn thì TP sẽ có hình thức để đảm bảo chăm lo cho người dân. Liên quan đến việc thời gian qua người dân ra đường nhiều hơn, ông Mãi cho biết ông có nhận được phản ánh này. “Một số người chia sẻ do ở nhà lâu quá nên muốn ra ngoài cho có không khí. Đã chịu đựng rồi, đã hy sinh rồi thì cố gắng làm sao sự hy sinh đó đạt kết quả, còn nếu lúc này buông súng, không kiên trì nữa thì kết quả của thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển, kéo dài thì cuối cùng chính người dân sẽ phải gánh chịu” - ông Mãi nói và kêu gọi người dân tiếp tục đồng lòng, tuân thủ các giải pháp giãn cách của TP. Về kế hoạch sản xuất, ông Mãi cho biết TP tính toán nếu dịch diễn biến tốt hơn thì sẽ mở cửa nền kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch.