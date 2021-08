Chiều 5-8, qua tuần tra kiểm soát, Đội CSGT-TT quận 12, TP.HCM đã phát hiện hai xe ô tô chở khách đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua đó, lực lượng CSGT-TT quận 12 phát hiện hai xe khách này đang chở khoảng 20 hành khách về quê Nam Định, Hà Tĩnh nhưng không đúng quy định.



Chuyến xe khách vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: LÊ THOA

Lập tức Đội CSGT-TT quận 12 đã liên lạc với Thanh tra Sở GTVT TP và Công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12 đến để hỗ trợ xử lý.

Tại đây, Thanh tra Sở GTVT TP đã lập biên bản xử phạt vi phạm đối với hai tài xế lỗi: vận chuyển hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định và không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tài xế cũng bị tước giấy phép lái xe theo quy định.

Thanh tra giao thông cũng đã lập biên bản vi phạm đối với hai chủ xe là Hợp tác xã vận tải và du lịch HM, Hợp tác xã vận tải du lịch dịch vụ HL với lỗi: sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển theo quy định. Đồng thời tạm giữ giấy kiểm định và tước phù hiệu xe.



Thanh tra Sở GTVT TP.HCM làm việc với tài xế vi phạm. Ảnh: LÊ THOA

Thanh tra Sở GTVT cũng sẽ làm việc với các hợp tác xã để chấn chỉnh tình trạng nêu trên.

Đối với những hành khách trên xe, qua làm việc, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, tuyên truyền đề người dân về lại địa phương.

Công an phường Tân Thới Hiệp đã lập danh sách, liên lạc với công an từng phường ở từng địa phương lên đón người dân về lại nơi cư trú. Những người này cũng được công an hướng dẫn làm bản cam kết, được khuyên ở lại tiêm vaccine hoặc muốn về quê thì phải đăng ký với phường.