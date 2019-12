Từ 1-1-2020: Đã uống rượu bia, không lái xe

Không cấm mời rượu, chỉ cấm ép rượu

TS CAO VŨ MINH TS Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 có quy định cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia.

Những ngày qua trên mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về quy định mới này, có nhiều ý kiến cho rằng mời người khác uống rượu bia cũng bị cấm. Cách hiểu như vậy là chưa đúng. Cần hiểu rằng uống rượu, uống bia không phải là một hành vi bị cấm và theo tập quán của người Việt Nam lâu nay “khách đến nhà không trà thì rượu”. Do đó việc mời nhau một, hai ly rượu là việc hết sức bình thường. Hành vi cấm ở đây cần xác định là xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. Kích động có nghĩa là anh gièm pha và có những hành vi ép người ta, đưa người ta vào trong trạng thái mất tự chủ. Ví dụ, nhiều người có quan niệm “nam vô tửu như kỳ vô phong”, nam mà không uống rượu bia xem như là đàn bà, mặc váy… rồi gièm pha thì đây mới chính là hành vi bị cấm. Ví dụ, khi sếp mời lính uống mà cứ dụ: “Vô đi, uống đi, không uống sẽ không lên lương, không thăng chức” thì đó là lôi kéo, ép buộc, là hành vi bị cấm. Còn nếu hai người quý mến nhau, mời nhau một ly bia và người được mời (trên 18 tuổi) tự nguyện uống tùy vào khả năng của mình là chuyện hết sức bình thường, không bị cấm. TS CAO VŨ MINH, Thư ký tòa soạn tạp chí Khoa Học Pháp Lý Việt Nam,Trường ĐH Luật TP.HCM Cha mẹ phải làm gương

TS NGUYỄN THÀNH NHÂN TS Luật Phòng, chống tác hại rượu bia 2019 nêu cao trách nhiệm, vai trò của gia đình trong việc phòng, chống tác hại của rượu bia. Tôi nghĩ vấn đề này cha mẹ phải đặc biệt làm gương.

Trên thực tế, tôi nhận được rất nhiều lá thư có những đứa trẻ giận mẹ vì mẹ cứ mỗi buổi chiều về đều ngồi trên ghế sofa chửi do đã quá say. Có những trường hợp những đứa trẻ bắt đầu uống rượu bia từ rất sớm bởi xuất phát từ việc cha của chúng thường xuyên say xỉn. Thường thì các ông bố hay dẫn các con mình đi tham gia những bữa tiệc và cứ nghĩ đó là vinh dự. Dần dần những đứa trẻ thấy những bữa nhậu và cách nói trong bữa nhậu đó trở thành thói quen, điều này không tốt chút nào. Do đó cha mẹ phải làm gương từ việc không uống rượu trước mặt con hoặc những bữa tiệc tùng không cho con cùng tham gia, cùng uống rượu chung với cha mẹ. Theo thống kê thì tỉ lệ dùng rượu bia của nước ta khá cao. Sử dụng quá nhiều rượu bia sẽ tác động đến não bộ, cơ thể con người, đặc biệt là tác động đến nòi giống sau này. Mỗi người cứ thường xem uống rượu bia là vì mối quan hệ xã hội nhưng khi rượu bia vào thì mình sẽ thiếu tỉnh táo, nói những lời thiếu chuẩn mực, mất quan hệ xã hội lúc nào không hay. TS NGUYỄN THÀNH NHÂN, cố vấn cao cấp về kỹ năng thực hành xã hội của Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ Thái Bình Dương Vận động người dân đăng ký hạn chế sử dụng rượu bia

Ông LÊ XUÂN KHƯƠNG Ông Luật Phòng, chống tác hại rượu bia quy định rất rõ về nhiệm vụ của những người đứng đầu khu phố như chúng tôi trong việc tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu bia. Đã là quy định thì chúng tôi sẽ phải chấp hành. Hơn nữa bản thân tôi và nhiều người đều thấy rõ tác hại của rượu bia gây ra không những khi lái xe mà còn về mặt an ninh xã hội. Một gia đình mà có người thường xuyên say xỉn thì chắc chắn không nhiều thì ít cũng xảy ra xào xáo ảnh hưởng đến người xung quanh. Chưa kể khi rượu vào thì nhiều người không kiềm chế, tự chủ được hành vi rồi xảy ra đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Những người gần dân nhất đó là khu phố, tổ khu phố thì trách nhiệm vận động, tuyên truyền là rất hợp lý và có hiệu quả nhất.

Đầu năm tới, các hộ gia đình trong khu phố sẽ đăng ký gia đình văn hóa chúng tôi sẽ lồng ghép vào để người dân đăng ký luôn về việc hạn chế rượu bia, tổ chức nhậu nhẹt. Ngoài ra, tại các cuộc họp ở khu phố chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động người dân về những quy định trên để người dân nêu cao ý thức về tác hại của rượu bia. Ông LÊ XUÂN KHƯƠNG, Bí thư chi bộ khu phố 12, phường 5,

quận Gò Vấp, TP.HCM Để các tài xế không còn ám ảnh ma men

TRƯƠNG MINH LUẬN Khi quyết định chọn nghề tài xế mà là tài xế đường dài thì chúng tôi có nguyên tắc khi lái xe thì không được uống rượu bia. Nhiều người cứ sợ các tài xế xe tải như chúng tôi lái ẩu hoặc sử dụng rượu bia lái xe mới xảy ra tai nạn nhưng “những con sâu làm rầu nồi canh” đó là số ít. Đối với những tài xế yêu nghề thì chúng tôi luôn nói không với rượu bia khi lái xe.

Khi biết những quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia thì những tài xế ô tô, xe tải là người mừng nhất bởi chúng tôi luôn ám ảnh những ma men. Tôi nói ma men ở đây chính là những người điều khiển xe máy, nhậu vài ly thì muốn chạy sao thì chạy, khi có những tình huống bất ngờ làm sao tránh kịp. Việc cấm những người chạy xe máy uống rượu bia là rất hợp lý và công bằng. TRƯƠNG MINH LUẬN, tài xế xe tải tuyến Trà Vinh - Bạc Liêu TRƯƠNG MINH LUẬN Công ty chúng tôi luôn hiểu được tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông để giảm thiểu những tai nạn không đáng có, đồng thời xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn. Sau khi gia nhập vào công ty, tài xế sẽ được tham gia nhiều buổi đào tạo chuyên sâu để nâng cao kỹ năng và chất lượng dịch vụ. Đồng thời công ty cũng luôn tuyên truyền kiến thức các quy định của pháp luật để các tài xế nắm rõ đã lái xe thì không uống rượu bia. Chúng tôi rất vui mừng khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2020. Đây sẽ là tiền đề để cộng đồng ý thức hơn nữa trách nhiệm của mỗi cá nhân. Riêng với beGroup, chúng tôi sẽ cập nhật những quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đến đội ngũ tài xế be... Ông NGUYỄN VIỆT LINH, Giám đốc truyền thông Công ty CP Be Group N.HIỀN ghi