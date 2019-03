Việt Nam thu được nhiều sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1-3, nhiều PV đặt câu hỏi liên quan đến chi phí Việt Nam (VN) phải bỏ ra khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai và những lợi ích nước chủ nhà đã thu được.



“Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần một, Singapore bỏ ra 20 triệu USD, thu lời 500 triệu. VN có thống kê nào về chi phí bỏ ra và thu lợi kinh tế thế nào từ hội nghị thượng đỉnh lần hai này?” - nhiều nhà báo đặt câu hỏi.

Báo chí cũng đặt các câu hỏi về việc xây nhà ga T3 ở Tân Sơn Nhất, sai phạm trong dự án ở Thái Nguyên…

Giá trị vô hình không thể đong đếm

“Chúng ta thu được rất nhiều, có cái nhìn thấy, có cái không nhìn thấy” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói về sự kiện cuộc gặp thượng đỉnh.

Về những kết quả “nhìn thấy”, ông cho rằng việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên chọn VN cho thấy vị trí và vai trò của VN rất quan trọng trong sự đóng góp đối với hòa bình của thế giới và khu vực.

“Chúng ta tổ chức sự kiện này hết sức hoàn hảo, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng là bảo đảm những gì tốt nhất cho hội nghị thượng đỉnh. Chúng ta tạo được nhiều ấn tượng như bạn bè, báo chí quốc tế đã nêu. Cạnh đó là sự tin cậy rất lớn của các nhà lãnh đạo các nước, trong đó có hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên” - ông nói.

Các vấn đề như ẩm thực, phục vụ cho truyền thông, báo chí được bảo đảm từ việc cung cấp đầy đủ thông tin, thiết bị, đường truyền, WiFi… được chú trọng. Khoảng 3.000 nhà báo của các hãng thông tấn lớn trên thế giới không ai phàn nàn chất lượng hạ tầng thông tin của chúng ta. “Chúng ta chưa tổng hợp chi phí đó nhưng chúng tôi nghĩ là không nhiều” - ông nói.

“Về vấn đề truyền thông, hôm nay Thủ tướng có nói một ý rất hay là bình thường để quảng bá hình ảnh VN trên các hãng truyền thông lớn, chúng ta phải bỏ ra hàng triệu USD cũng chỉ được vài giây, vài phút. Nhưng lần này, hơn 200 hãng thông tấn đến VN đưa tin, điều này mang lại những lợi ích rất lớn cho chúng ta” - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói thêm.

Trước đó, mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được tổ chức lần này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả thế giới chứ không chỉ riêng hai nước Mỹ và Triều Tiên. Thời gian chuẩn bị cho hội nghị rất ngắn, chỉ trong vòng 10 ngày nhưng các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng của Hà Nội, Lạng Sơn và các tỉnh liên quan đã phối hợp vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ.

“Tổng thống Donald Trump khi ra sân bay đã cám ơn sự đón tiếp của VN, các nhà lãnh đạo và nhân dân VN “trên mức tuyệt vời”” - ông Dũng nói.

Nhận định về kết quả, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho rằng đây là một sự kiện lớn, những vấn đề đặt ra không thể đạt được thỏa thuận trong một chốc, một lát…



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2019. Ảnh: TTXVN

Ủy ban Kiểm tra xử lý cán bộ vụ Gang thép Thái Nguyên

Về sai phạm dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO), Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam cho biết Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ bốn vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến dự án sang Bộ Công an để điều tra. “Chúng tôi cũng đã chuyển hồ sơ và sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xem xét, xử lý” - Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam cho hay.

Về đề án lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết: Chính phủ đã đồng ý giao cho Bộ Công an lập đề án và Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, các đơn vị của Bộ cùng những ngành liên quan xây dựng đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát, kiểm soát và xử lý vấn đề vi phạm giao thông.

“Trước mắt dự kiến sẽ lắp đặt trên các tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ 1. Tổng mức đầu tư cho dự án bước đầu là khoảng 600 tỉ đồng, hiện đang trong thời điểm nghiên cứu để xây dựng dự án” - ông Vương nói.

Thứ trưởng cũng cho hay là dự án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Bộ GTVT cùng các ngành chức năng khác vì đụng chạm nhiều luật như Luật Đầu tư công, Luật Tài chính ngân sách, Luật Xử lý vi phạm hành chính…

Về đề xuất xây nhà ga T3 ở Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay: Nhà ga T3 là một trong những công trình ưu tiên kêu gọi đầu tư. Tổng Công ty Cảng hàng không VN (ACV), đơn vị được giao quản lý khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đề nghị được đầu tư nhà ga T3 và FLC gần đây cũng gửi đề xuất tới Bộ GTVT xin xây nhà ga T3. “Trong trường hợp có nhiều hơn một nhà đầu tư sẽ phải tổ chức đấu thầu cạnh tranh. Nội dung này chúng tôi đang tập hợp tất cả đề xuất. ACV có nghiên cứu chi tiết tương tự đề án tiền khả thi; còn FLC mới đề nghị, chưa có nghiên cứu cụ thể” - ông Đông nói.

“Bộ GTVT sẽ tập hợp lại các kiến nghị và làm việc với các cơ quan của Chính phủ cũng như Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để lựa chọn sớm nhà đầu tư theo quy định của pháp luật” - ông nói.