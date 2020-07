Xuất hiện COVID-19 chủng mới: Đà Nẵng giãn cách xã hội

Quản chặt biên giới, ngăn người nhập cảnh trái phép Sáng 27-7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng… đều nhấn mạnh tính nghiêm trọng của nguy cơ tái bùng phát đợt dịch mới và cho rằng chúng ta không được chủ quan, lơ là. Thời gian tới cần siết chặt công tác quản lý biên giới, đường mòn, lối mở, quản lý người nhập cảnh; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Chính quyền các địa phương và người dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong việc quản lý người nhập cảnh. Sáng cùng ngày, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết đã thành lập cấp tốc tám đoàn công tác đi kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang và Tây Ninh. Cạnh đó, Học viện Biên phòng tăng cường 241 học viên lên bổ sung lực lượng cho biên phòng các tỉnh, thành nhằm siết chặt kiểm soát người qua lại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới. Lực lượng biên phòng cũng được tăng cường tối đa cho các đơn vị tuyến đầu; kiên cố hóa 250 chốt tại các địa bàn trọng điểm. Trước đó, tại cuộc họp khẩn ngày 26-7, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị thời gian tới Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, tiếp tục siết chặt các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới. “Đặc biệt, bộ tư lệnh ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong bộ đội biên phòng ở tất cả đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ” - Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nói. Bộ tư lệnh cũng sẽ thực hiện ngay các khuyến cáo của Bộ Y tế, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch và thực hiện nhiệm vụ kép; quyết tâm ngăn chặn tối đa các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đối với những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly sẽ xử lý theo quy định. VIẾT THỊNH - TUYẾN PHAN