Công an TP.HCM cho biết, ngày 7-9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã có công điện mật về triển khai ứng dụng VNEID để khai báo di chuyển nội địa. Theo đó, ứng dụng này được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an. Người dân không cần phải khai báo lại thông tin cơ bản khi di chuyển, được cấp một mã QR Code duy nhất, thống nhất, liên thông với các ứng dụng khác và được thông báo về nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cùng nhiều tính năng khác được ứng dụng trên nền tảng dữ liệu dân cư nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19.