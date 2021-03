Youtuber Lê Chí Thành và sự ‘nhân danh’

Sau vụ quậy CSGT ở Bình Tân bằng cách nói cảnh sát "lấn chiếm lòng lề đường", Lê Chí Thành lại vi phạm giao thông và tiếp tục quậy ở Hiệp Phú (Quận 9). Cạnh đó là việc hô hào mọi người chống tham nhũng, lập ra các FC Lê Chí Thành (fanclub, một dạng câu lạc bộ người hâm mộ). Thành nhận tư vấn pháp lý và khuyên người này người kia biết luật nhưng bản thân anh ta lại xen vào một vụ việc tranh chấp dân sự của hai người ở nhà máy xay gạo.



Nói là hỗ trợ pháp lý cho người dân nhưng Thành lại lên mạng xin tiền mọi người, kêu gọi ủng hộ tiền cho mình... thuê luật sư để giải quyết việc riêng.

Khởi nguồn của những việc này là việc Lê Chí Thành (nguyên đại uý công an, công tác tại trại giam Z30D (trại Thủ Đức), thuộc cục Cảnh sát Quản lý trại giam Bộ Công an) bị kỷ luật. Đúng sai chưa rõ nhưng quá trình khiếu nại Thành đã kèm luôn tố cáo với những chứng cứ không rõ ràng và quy kết.

Khoác lên mình hình ảnh của một người bị kỷ luật là do cấp trên trù dập, Thành biến mình thành nạn nhân của việc đấu tranh chống tham nhũng, bị trù dập bởi những người tham nhũng.

Nói là hành động vì lý tưởng và đề cao kỷ luật, pháp luật, nhưng trên mạng vẫn còn lan truyền clip Thành đốt quân phục trước cổng một trại giam. Mượn lý do "hưởng ứng lời kêu gọi của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Thành giám sát hoạt động của nhân viên công lực bằng cách tạo tình huống đôi co và lên giọng dạy dỗ hạch hỏi, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của CSGT, CSTT và công an cơ sở.

Nói là hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về chống tham nhũng, nhưng các live stream đề cao cá nhân và bôi xấu hình ảnh chính quyền của Thành cho thấy anh ta chỉ đề cao mình.

Một sĩ quan công an có hàng chục năm trong quân ngũ, giờ như vậy (dù đã bị tước quân tịch) cũng ảnh hưởng đến uy tín của ngành, nơi từng giáo dục anh ta. Cứ còn tiếp tục thế, chắc không có chuyện ngành công an để yên cho Thành quậy.

Một ngàn like hay comments dạng "90 triệu người dân VN ủng hộ anh chống tham nhũng" có thể nhất thời thoả mãn cơn khao khát nổi tiếng và ngáo mạng. Nhưng ảo giác của nó gây ra với người thiếu bản lĩnh là ảo giác của ma tuý. Nó khiến cho chủ nhân của fanpage tưởng là mình có công chúng.

Lầm to! Hãy yên tâm rằng như với nhiều "anh hùng mạng", bị xử lý ngày hôm trước thì hôm sau những công chúng ấy lặn mất biệt. Cũng đã có nhưng Fanpage tên nghe rất chính nghĩa nhưng chỉ hôm trước "đồng đội" bị xử lý thì hôm sau cả nhóm lặn không sủi tăm, không nói được nửa câu an ủi chứ đừng nói đấu tranh bảo vệ. Liệu có tin vào “chính nghĩa” của họ?

Không thể vì giải toả ẩn ức nào đó của mình mà nhân danh chính nghĩa để kéo mọi người vào. Và cũng không nên nhân danh chính nghĩa để ủng hộ sự bươi móc, thêu dệt, cà khịa của ai đó.

Trở thành công chúng của những người như vậy, chỉ chứng tỏ bạn là người chưa trưởng thành.